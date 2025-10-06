Šok ve Francii. Nový premiér Lecornu předal Macronovi demisi, ten ji přijal

Autor: ,
  10:07aktualizováno  10:27
Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Macron ji přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před francouzské Národní shromáždění.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu (3. října 2025)

Francouzský premiér Sébastien Lecornu (3. října 2025) | foto: ČTK

Francouzský premiér Sébastien Lecornu (3. října 2025)
Nově jmenovaný francouzský premiér Sébastien Lecornu s odstupujícím premiérem...
Nově jmenovaný francouzský premiér Sébastien Lecornu s odstupujícím premiérem...
Nově jmenovaný francouzský premiér Sébastien Lecornu s odstupujícím premiérem...
18 fotografií

„Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal,“ informoval prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.

Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Ve Francii se jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita. Po jeho neočekávané a bezprecedentní rezignaci prudce oslabilo euro.

Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu.

Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.