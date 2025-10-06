„Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal,“ informoval prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.
Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Ve Francii se jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita. Po jeho neočekávané a bezprecedentní rezignaci prudce oslabilo euro.
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu.
Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.