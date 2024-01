Novým premiérem Francie bude čtyřiatřicetiletý ministr školství Attal

„Prezident republiky jmenoval Gabriela Attala premiérem a pověřil ho sestavením vlády,“ uvedl prezidentský palác. „Drahý Gabrieli Attale, vím, že se mohu spolehnout na vaši energii a vaše odhodlání uskutečnit projekt opětovného vyzbrojení a regenerace, který jsem ohlásil,“ napsal Macron na síti X.

O jméně nového premiéra se ve francouzských médiích od pondělí spekulovalo, zaznívala i jména několika dalších ministrů. Attalovým prvním úkolem bude získat si respekt v nové pozici a projít tvrdými vyjednáváními o složení kabinetu a setrvání klíčových ministrů, uvádějí komentátoři.

Podle nich si Macron posledních sedm let vybíral do funkce premiéra spíše administrátory, kteří ho nezastiňovali, teď sáhl po politické osobnosti. To by mohlo souviset s potřebou charismatické figury pro kampaň před volbami do Evropského parlamentu, poznamenala stanice BFMTV.

Attal od vstupu do vysoké politiky v roce 2017 zažil strmý vzestup a je označován za Macronova „dobrého žáka“. Byl poslancem, mluvčím vlády a ministrem. Otevřeně se hlásí ke své homosexualitě.

Změny ve vládě kritizuje opozice, podle níž jsou jen kosmetickými úpravami. Nový premiér bude podle ní stejně jen plnit Macronova přání a skutečná vládní politika se nezmění. „Attal se vrací na svůj post mluvčího. Funkce premiéra zaniká. Prezidentský monarcha vládne sám se svým dvorem,“ uvedl lídr opoziční, radikálně levicové strany Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon.

Předseda opozičních socialistů Olivier Faure upozornil, že Attal byl dosud na všech svých postech jen několik měsíců a pak byl vždy Macronem převelen na jinou pozici. Ve vysílání stanice France Inter Faure řekl, že Attal umí komunikovat, ale o jeho politických schopnostech neví veřejnost nic. Šéf senátorů za pravicové Republikány Bruno Retailleau zase uvedl, že Attala bude možné hodnotit až podle výkonu, který podá.

Prodleva mezi rezignací Borneové a jmenováním jejího nástupce podle deníku Le Figaro naznačuje vnitřní neshody uvnitř Macronova tábora. Proti Attalovu jmenování mohli mít nejspíš výhrady ministr vnitra Gérald Darmanin a ministr hospodářství Bruno Le Maire, kteří byli sami mezi kandidáty na premiérskou funkci.

Podle zdrojů stanice BFMTV s Attalovým jmenováním nesouhlasili Macronova pravá ruka Alexis Kohler, bývalý předseda vlády Édouard Philippe ani zkušený a vlivný pravicový politik François Bayrou. Důvodem jsou zejména jeho mládí a omezené zkušenosti. Podle novinářů se však Attala mohou zkušení politici bát, protože ho vnímají jako hrozbu pro své budoucí politické ambice, včetně prezidentských voleb v roce 2027.

Borneová vedla francouzskou vládu 20 měsíců a byla teprve druhou ženou v čele exekutivy země. V poslední době se však potýkala s poklesem popularity, její odchod z funkce si podle posledních průzkumů přály dvě třetiny Francouzů.