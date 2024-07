Francouzská levice má premiérskou kandidátku. Až po olympiádě, řekl Macron

Volební koalice složená ze čtyř stran Castetsovou navrhla krátce před večerním televizním rozhovorem s Macronem, jemuž přináleží pravomoc jmenovat premiéra nebo premiérku. Prezident v rozhovoru řekl, že nový kabinet nejmenuje před koncem nastávajících olympijských her, tedy do poloviny srpna. Podle něj by to „způsobilo zmatek“ během globální sportovní události, která se koná ve francouzské metropoli.

„Je zřejmé, že do poloviny srpna se musíme soustředit na hry. A pak bude mou odpovědností jmenovat předsedu nebo předsedkyni vlády s pověřením sestavit vládu a vytvořit co nejširší koalici, která umožní akceschopnost a stabilitu,“ uvedl v rozhovoru se stanicí France 2 prezident, který vzešel z centristického tábora. V rozhovoru dal také mimo jiné najevo, že svůj prezidentský mandát hodlá dokončit.

Nová levicová fronta zvítězila v předčasných parlamentních volbách před Macronovými centristy a krajně pravicovým Národním sdružením Marine Le Penové, které favorizovaly předvolební průzkumy.

Levicová koalice složená ze socialistů, Zelených, komunistů a krajně levicové strany Nepodrobená Francie po volbách sice dala najevo své vládní ambice, ale až dosud konzultace uvnitř spojenectví nepřinesly žádný výsledek.

Nynější premiér Gabriel Attal po volebním neúspěchu centristů podal demisi, kterou Macron minulý týden přijal. Premiéra i ministry však požádal, aby své úřady vykonávali dál, dokud nevznikne nový kabinet.