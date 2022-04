Macron v duelu využil téma války, Le Penové vmetl závislost na Putinovi

„Myslím, že jste byla jedním z prvních evropských politiků, kteří v roce 2014 uznali výsledek anexe Krymu,“ řekl Macron krajně pravicové političce.

„Proč jste to udělala? A říkám to dnes večer s vážností, protože pro naši zemi je to špatná zpráva: protože jste závislá na ruské moci a jste závislá na Putinovi,“ prohlásil šéf Elysejského paláce.

Macron dodal, že zájmy jeho soupeřky jsou spjaté s Kremlem kvůli úvěru, který si vzala u ruské banky v roce 2014. Uvedl, že jiné francouzské strany dokázaly financovat svou činnost z půjček od francouzských bank. „Nikdo z nás nešel shánět financování do ruské banky, a už vůbec ne do banky, která má blízko ke Kremlu,“ řekl Macron.

„Není to pravda a je to dost nečestné,“ opáčila Le Penová s tím, že jí žádná francouzská banka půjčku neposkytla a že není „závislá na ničem jiném než na splácení úvěru“.

Le Penová odsoudila ruskou agresi na Ukrajinu a uvedla, že podporuje humanitární či finanční pomoc Ukrajině. Dodala ale, že je proti ukončení dovozu ruského plynu a ropy, protože by to poškodilo francouzský lid.

Oba kandidáti se na začátku debaty, kterou zahájili tématem rostoucích životních nákladů, neustále přerušovali. Le Penová prohlásila, že pokud bude v neděli zvolena prezidentkou, její vláda bude trvale zvyšovat platy, nikoliv jednorázově.

Pro Le Penovou, která v předvolebních průzkumech zaostává za centristou Macronem, byla debata šancí přesvědčit voliče, že má na to, aby se stala prezidentkou. Podle analytiků také měla zmírnit obavy voličů, že se k moci dostane krajní pravice.

Největší výzvou pro Macrona bude udržet si rostoucí náskok v sondážích veřejného mínění. Diváky chce také přesvědčit o tom, že není arogantní, za což ho mnozí voliči kritizují.

Macron porazil Le Penovou ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2017, získal tehdy 66,1 procenta hlasů. Podle průzkumů byl v tehdejší televizní debatě přesvědčivější než Le Penová. Letos je jejich souboj mnohem těsnější.