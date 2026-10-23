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Ve Francii se chystají další nepokoje. Nasadíme 70 tisíc policistů, řekl ministr

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  14:14aktualizováno  14:14
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Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a...

Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a odbory v Paříži. (22. října 2026) | foto: AP

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez hovoří na tiskové konferenci o...
V Paříži se demonstranti účastnili protestu pořádaného studentskými sdruženími...
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez hovoří na tiskové konferenci o...
Protest pořádaný studentskými sdruženími a odbory v Paříži. (22. října 2026)
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Francie v sobotu nasadí 70 000 policistů a četníků v reakci na plánované protesty. V pátek to oznámil ministr vnitra Laurent Nuňez. Bezpečnostní složky jsou podle něj připraveny zasáhnout proti výzvám k násilnostem a rabování, které se šíří na sociálních sítích. Ministr z přípravy nepokojů obvinil krajně levicové skupiny.

„Podívejte se na sociální sítě: krajní levice tam vyzývá k útokům na veřejné budovy. Nebavíme se tady o hezkých protestech,“ řekl Nuňez novinářům.

Při protestech proti zdražování minulou sobotu vyšlo do ulic podle odhadů 550 až 800 tisíc lidí, včetně studentů.

V Paříži a dalších městech doprovázely shromáždění střety s policií. Účastníci nepokojů vyrabovali stovky obchodů a zranili desítky policistů.

„Jsme připraveni být zítra (v sobotu) velmi tvrdí a netolerovat nic,“ uvedl Nuňez. Do bezpečnostních opatření budou zapojeny i elitní zásahové jednotky, 20 obrněných vozidel Centaure, 15 vozidel s vodními děly a vrtulníky.

Úřady preventivně zakázaly sobotní demonstrace v Marseille i shromáždění nahlášená hnutím takzvaných žlutých vest v Paříži.

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