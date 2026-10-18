Zranění policisté, rabování i požáry. Ve Francii při protestech zadrželi 1 200 lidí

„Nyní je čas vybrat si stranu,“ obrátil se Lecornu podle agentury AFP na krajně levicovou stranu Nepodrobená Francie (LFI), jejíž předák a pravděpodobný kandidát na prezidenta Jean-Luc Mélenchon se naopak domnívá, že za násilnosti nesou odpovědnost úřady, policie a jejich počínání. „Buď jste na straně republiky - a tedy na straně bezpečnostních složek, těch, kteří chrání majetek i lidi a prosazují zákon - nebo jste na straně výtržníků,“ uvedl premiér během návštěvy bezpečnostních sil nasazených v centru Paříže.
Podle premiéra je „zázrak, že bilance (zraněných) není vyšší“. Policie se střetla s demonstranty v Paříži, ale také v řadě dalších měst, například v Lyonu, Bordeaux, Lille či Marseille a použila slzný plyn a vodní děla.
Rabování i zapálená radnice
V Paříži či Marseille média informují o rabování luxusních butiků i supermarketů a útocích na sídla úřadů. V Limoges byla zapálena radnice, v Marseille černě odění demonstranti vnikli do radnice a poškodili budovu anarchistickým graffiti. V Lyonu hořelo sídlo místní turistické centrály.
Podle Lecornua se rozsáhlé nepokoje ve Francii zaměřily na centra moci v zemi. „Je zřejmé, že terčem byla sídla moci v Paříži: Elysejský palác, sídlo vlády a Národní shromáždění,“ uvedl Lecornu po krizovém zasedání vlády v sobotu večer. Odsoudil přitom „otřesnou míru násilí“. Policie podle něj během dne čelila „obzvláště násilnickým krajně levicovým živlům“ - „vysoce organizované a neprůhledné skupině, která se systematicky snažila útočit na majetek, jednotlivce i instituce republiky“.
Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin v sobotu večer hovořil o „nepokojích nebývalého rozsahu, které stále pokračují“.
Demonstrací v sobotu po celé zemi se zúčastnilo přibližně 550 tisíc lidí, uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez. Odborový svaz CGT odhadl počet protestujících na 800 tisíc.