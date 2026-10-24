Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Francie čeká další masové protesty. Vláda nasadí vrtulníky i vodní děla

Autor: ,
  7:31aktualizováno  7:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ve Francii probíhají demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne...

Ve Francii probíhají demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou v celonárodní protest kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. (17. října 2026) | foto: Reuters

V Paříži se demonstranti účastnili protestu pořádaného studentskými sdruženími...
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez hovoří na tiskové konferenci o...
Demonstranti, kteří se v Paříži sešli na protest proti špatným podmínkám ve...
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez hovoří na tiskové konferenci o...
178 fotografií
V Paříži a dalších francouzských městech se v sobotu, týden po mnohdy násilných demonstracích proti vysokým životním nákladům, mají konat další rozsáhlé protesty. Vláda se chystá nasadit desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek, vrtulníky i vodní děla, úřady zakázaly neohlášené demonstrace a uzavřeny jsou kulturní instituce.

Demonstrace se očekávají také v Orléans, kde začíná dvoudenní sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN). Různě motivovaná protestní shromáždění jsou ohlášena i v dalších evropských zemích.

Ve Francii se k sobotním akcím plánují připojit studenti, členové odborového svazu CGT i takzvané Hnutí žlutých vest. Protesty byly zakázány v Lyonu, v Marseille je povolená jen demonstrace odborů. Ve francouzské metropoli jsou v sobotu navíc uzavřena muzea jako Louvre, Musée d’Orsay nebo výstavní pavilon Grand Palais.

V Orléans se má uskutečnit protest proti krajní pravici, jehož by se mohlo zúčastnit až 30 tisíc lidí.

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez plánuje nasadit přibližně 70 tisíc policistů a četníků, asi o 10 tisíc více než minulou sobotu. Na pomoc budou povoláni také policejní kadeti, zatímco některým policistům byla předčasně ukončena dovolená. Po celé zemi bude rozmístěno přibližně 20 obrněných vozidel Centaure a 15 vodních děl a nasazena rovněž jezdecká policie, bezpilotní letouny, protidronová zařízení nebo vrtulníky, a to jak v regionu Île-de-France zahrnujícím Paříž a její okolí, tak i v dalších částech země.

Na sociálních sítích podle Nuňeze už kolovaly výzvy k násilnostem a rabování, které připisuje krajní a extrémní levici. V této souvislosti ministr varoval, že bezpečnostní složky budou vůči výtržníkům „nekompromisní“. Protestující v uplynulých týdnech utrpěli vážná zranění, které svědkové připisovali mimo jiné manipulaci s policejními zábleskovými granáty.

Ve Francii se minulou sobotu konaly protesty proti zdražování, které svolaly takzvané žluté vesty, odbory a studentská a středoškolská hnutí. Podle různých zdrojů se zúčastnilo 550 tisíc až 800 tisíc lidí. Demonstrace ale provázely i násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic. Od té doby bylo podle ministerstva spravedlnosti zatčeno 2700 lidí a uvězněno 217 z nich.

V několika evropských zemích se v sobotu čekají demonstrace za lepší životní podmínky. V Madridu se bude demonstrovat za vyšší důchody, v Miláně a Římě proti růstu nákladů na živobytí, v Bruselu za vyšší financování školství a proti růstu univerzitních poplatků a v Lisabonu za dostupné bydlení.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×