Francouzi opět vyšli do ulic. Protestovali proti zvýšení důchodového věku

Ve městech po celé Francii v sobotu proběhly protesty proti vládní penzijní reformě. Ta by většině obyvatel posunula hranici odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Odborové organizace tak už počtvrté tlačily na prezidenta Emmanuela Macrona, aby změnil kurz. Podle předběžných odhadů vyšlo do ulic 963 000 lidí.