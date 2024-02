Le Penová se může stát prezidentkou. Průzkumy jí dávají šanci i v druhém kole

Le Penová už se dvakrát probojovala do druhého kola prezidentských voleb, v tom ji ale dvakrát porazil současný prezident Emmanuel Macron. Ten už však za tři roky nesmí usilovat o další mandát, a Macronův tábor tak musí postavit jiného kandidáta.

Mezi nejčastěji zmiňované patří Attal, který se před měsícem stal premiérem, a expremiér, právník a starosta Le Havru Philippe, který byl roky podle průzkumů nejoblíbenějším francouzským politikem. Z pomyslného trůnu ho nedávno sesadil právě Attal.

„Vítězství Marine Le Penové už není nemyslitelné; vzhledem k číslům nebyl tento scénář nikdy tak pravděpodobný. Rozmach Národního sdružení se potvrzuje a sílí s každým průzkumem,“ říká politolog a ředitel oddělení průzkumů Ifop Jérôme Fourquet.

Preference Le Penové v poslední době strmě rostou. Pomohla tomu nespokojenost Francouzů s vládní penzijní reformou, celospolečenské nepokoje, vražda učitele v Arrasu i válka mezi Hamásem a Izraelem, vypočítává důvody zadavatel průzkumu server Valeurs actuelles, který bývá označován za krajně pravicový.

Aktuálně by Le Penová v prvním kole výrazně předstihla své oponenty Attala i Philippa, kteří by podle sondáže získali shodně 22 procent hlasů. V rozhodujícím druhém kole by Le Penová i Philippe měli shodně 50 procent hlasů, přičemž průzkum Ifop počítá s možností chyby 1,8 procentního bodu.

Proti Attalovi by ve druhém kole dlouholetá vůdkyně krajní pravice získala 51 procent hlasů. Převahu by měla u voličů všech věkových kategorií vyjma těch nejstarších, lidé nad 65 let by jí dali jen 38 procent hlasů.

Mezi levicovými politiky se v čele průzkumu drží politický veterán Jean-Luc Mélenchon, který by získal 14 procent hlasů. Výrazně tak utekl ostatním osobnostem levicového bloku.

V průzkumu společnosti Ifop-Fiducial odpovídalo 1081 lidí zapsaných na volebních seznamech. Vzorek svým složením odpovídal francouzské populaci starší 18 let.