On sám se tomu snažil marně předejít tím, že nechal zamezit vstupu do stranické centrály. Odůvodnil to bezpečnostními riziky poté, co prý do jejího sídla přišly výhrůžky. Výkonný výbor republikánů se proto nakonec musel sejít v sousední budově.

Příčinou aktuálního rozkolu je Ciottiho plán uzavřít pro nadcházející volby do Národního shromáždění spojenectví s pravicově populistickým Národním sdružením (RN) Marine Le Penové.