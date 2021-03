Francie se pokusí postupně rozvolňovat od poloviny dubna, návrh podporuje i Macron

Paříž Francie se chystá na možné uvolnění opatření proti šíření koronaviru od poloviny dubna. Řekl to ve středu podle agentury Reuters mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal. Návrhy k opatrnému otvírání země podle něj požaduje i prezident Emmanuel Macron.

„Stále budeme čelit tvrdým časům, to je pravda, ale poprvé za několik měsíců je v dohledu návrat k normálnějším životním podmínkám,“ řekl ve středu novinářům Attal po schůzi kabinetu, který nyní sází především na urychlení očkování proti covidu-19.



Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran tento týden řekl, že ve Francii zatím zůstanou v nejbližších čtyřech až šesti týdnech v platnosti stávající opatření včetně zákazu nočního vycházení. Ve Francii jsou kromě toho zavřené bary a restaurace, muzea a sportovní a kulturní zařízení.

Premiér Jean Castex má ve čtvrtek na tiskové konferenci veřejnost seznámit s aktuální zdravotní situací v zemi. Minulý týden naznačil, že tento týden vláda zváží uvalení víkendových karantén ve 20 oblastech s vysokými počty nakažených, včetně Paříže a okolí.

„Není to vzdálený, ani nejistý horizont - je to horizont, který je blíž a blíž. Naše naděje se upínají k polovině dubna a připravujeme se na to,“ řekl ve středu naopak k možnému uvolňování vládní mluvčí Attal. „Prezident (Macron) nás požádal, abychom předložili návrhy, které by brzy mohly umožnit opatrné znovuotvírání země,“ dodal mluvčí.

Francie, která má 67 milionů obyvatel, naposledy v úterý hlásila 22 857 nových případů nákazy koronavirem. Kolem tří milionů Francouzů už dostalo vakcínu proti covidu-19.