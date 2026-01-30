Manželství neznamená povinnost mít sex. Francie ruší středověkou zvyklost zákonem

Francouzští zákonodárci se rozhodli skoncovat se středověkou církevní zvyklostí, která manželům ukládala povinnost mít sex. V praxi se jí totiž řídily soudy při rozvodech manželů. Zastánci novely doufají v lepší ochranu obětí znásilnění v manželství.
„Zachováním stávajícího práva zároveň podporujeme dominanci a predátorství. Manželství nesmí být bublinou, ve které souhlas k sexu považujeme za doživotní,“ uvedla francouzská poslankyně Marie-Charlotte Garinová.

Novela odstraní nejednoznačnost zákona, který výslovně o manželské povinnosti nemluví. Francouzský občanský zákoník mezi povinnosti řadí „respekt, věrnost, podporu a pomoc.“ Podle práva se páry zavazují ke společnému soužití, což neznamená i sexuální život, informovala BBC.

Soudci ve Francii ovšem začali intimní život řadit pod společné soužití. Novodobé pojetí vychází ze středověké církevní tradice. Ve slavném případu z roku 2019 soud označil za viníka rozpadu manželství ženu, která manželovi údajně odpírala sex. Evropský soud pro lidská práva rozsudek v lednu 2025 zavrhl, což znemožnilo Francii podobné verdikty vydávat. Novela tak slouží jako potvrzení stávajících pravidel.

Podle podporovatelů změny francouzská společnost stále považuje sex za povinnost manželky. Argument se objevil v případu Gisèle Pelicotové, kterou léta manžel nechal znásilňovat jinými muži. Soud mu udělil 20 let vězení. Někteří obhájci tvrdili, že oběť dala souhlas skrz manžela.

Ve Francii je znásilnění v manželství trestným činem od roku 1990.

