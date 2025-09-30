Český kamioňák dostal pokutu dva miliony eur za pašování cigaret ve Francii

Soud ve Francii poslal na 15 měsíců do vězení českého řidiče, v jehož kamionu celníci nalezli pašovaných patnáct tisíc kartonů cigaret v hodnotě dvou milionů eur (48,6 milionu Kč).

Kamion na dálnici A35 ve Francii. (18. února 2025) | foto: Profimedia.cz

V noci na dnešek o tom informoval na svém webu list Le Dauphine. Zhruba dva miliony eur, což odpovídá tržní hodnotě zabavených cigaret, pak Čech musí jako pokutu zaplatit celní správě, uvedl portál France Bleu s tím, že český občan se proti verdiktu odvolá.

Celníci ve středu minulý týden zastavili nákladní vůz jednapadesátiletého Čecha ke kontrole na dálnici A7 spojující města Lyon a Marseille. Soud ve zrychleném řízení se konal v pondělí.

Čech podle francouzských médií vypověděl, že za jednu cestu s kontrabandem dostal 3000 až 4000 eur (až 97 000 Kč). U soudu uvedl, že o velikosti pašované zásilky nevěděl. Zároveň ale přiznal, že nabídku pašovat dostal od jistého Poláka.

