Francouzští vojáci vstoupili ve středu na palubu tankeru Boracay, který je podle francouzských úřadů součástí flotily lodí umožňujících Rusku obcházet sankce na vývoz ropy.
Plavidlo ale Francie podezírá především z podílu na ilegálních přeletech dronů nad dánskými civilními a vojenskými letišti z minulého týdne.
Úřady zadržely kapitána a jeho zástupce, oba jsou čínského původu, napsala agentura AFP. Prokuratura následně obvinila kapitána z toho, že odmítl uposlechnout výzvy úřadů a že neprokázal státní příslušnost a vlajku plavidla. Jeho zástupce byl propuštěn na svobodu.
Lodi Boracay o délce 244 metrů, která v současnosti pluje pod vlajkou Beninu, se týkají evropské sankce, protože patří k flotile, již Moskva používá k obcházení západních sankcí namířených proti prodeji ropy.
Toto plavidlo, které podle webových stránek www.opensanctions.org několikrát změnilo jméno a vlajku, je také podezřelé z účasti na nedávných přeletech dronů v Dánsku, napsal specializovaný web The Maritime Executive.
Podle analýzy dat ze specializovaného webu VesselFinder, již provedla AFP, tanker opustil ruský přístav Primorsk poblíž Petrohradu 20. září a měl namířeno do Indie.
U dánského pobřeží se plavil mezi 22. a 25. zářím, tedy v době, kdy Dánsko zaznamenávalo podezřelé přelety dronů. Například hned první takový přelet z 22. září vedl k uzavření kodaňského letiště, které leží jen zhruba dva kilometry od pobřeží. Původ dronů se zatím nepodařilo prokázat.
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes na summitu Evropského politického společenství v Kodani řekl, že je třeba na ruskou stínovou flotilu vyvinout větší tlak.