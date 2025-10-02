Francie bude soudit kapitána lodi ze zadržené ruské lodi, odmítl výzvu armády

Autor: ,
  15:16
Francouzská justice bude soudit čínského kapitána lodi z takzvané ruské stínové flotily, kterou francouzští vojáci ve středu zadrželi u pobřeží Bretaně. Prokuratura proti němu vznesla obvinění kvůli tomu, že se odmítl podřídit výzvě armády. Soud se bude konat 23. února. Loď je podezřelá i z účasti na nelegálních přeletech dronů v Dánsku.
Snímek pořízený u pobřeží francouzského přístavu Saint-Nazaire ukazuje tanker...

Snímek pořízený u pobřeží francouzského přístavu Saint-Nazaire ukazuje tanker Boracay. (1. října 2025) | foto: Damien MEYER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Snímek pořízený u pobřeží francouzského přístavu Saint-Nazaire ukazuje tanker...
Snímek pořízený u pobřeží francouzského přístavu Saint-Nazaire ukazuje tanker...
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...
30 fotografií

Francouzští vojáci vstoupili ve středu na palubu tankeru Boracay, který je podle francouzských úřadů součástí flotily lodí umožňujících Rusku obcházet sankce na vývoz ropy.

Plavidlo ale Francie podezírá především z podílu na ilegálních přeletech dronů nad dánskými civilními a vojenskými letišti z minulého týdne.

Úřady zadržely kapitána a jeho zástupce, oba jsou čínského původu, napsala agentura AFP. Prokuratura následně obvinila kapitána z toho, že odmítl uposlechnout výzvy úřadů a že neprokázal státní příslušnost a vlajku plavidla. Jeho zástupce byl propuštěn na svobodu.

Lodi Boracay o délce 244 metrů, která v současnosti pluje pod vlajkou Beninu, se týkají evropské sankce, protože patří k flotile, již Moskva používá k obcházení západních sankcí namířených proti prodeji ropy.

Toto plavidlo, které podle webových stránek www.opensanctions.org několikrát změnilo jméno a vlajku, je také podezřelé z účasti na nedávných přeletech dronů v Dánsku, napsal specializovaný web The Maritime Executive.

Podle analýzy dat ze specializovaného webu VesselFinder, již provedla AFP, tanker opustil ruský přístav Primorsk poblíž Petrohradu 20. září a měl namířeno do Indie.

U dánského pobřeží se plavil mezi 22. a 25. zářím, tedy v době, kdy Dánsko zaznamenávalo podezřelé přelety dronů. Například hned první takový přelet z 22. září vedl k uzavření kodaňského letiště, které leží jen zhruba dva kilometry od pobřeží. Původ dronů se zatím nepodařilo prokázat.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes na summitu Evropského politického společenství v Kodani řekl, že je třeba na ruskou stínovou flotilu vyvinout větší tlak.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.