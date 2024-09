Barbaři! zatratila Francouzka desítky mužů, kteří ji omámenou znásilňovali

V září 2020 zažila Pélicotová první šok, když jí její manžel Dominique řekl, že udělal „hloupost“. V obchodě telefonem natáčel pod sukněmi tři ženy a byl přistižen. Mnohem větší zděšení přišlo v listopadu téhož roku, když si manželský pár předvolala policie na komisařství.

Při prohledávání mužova počítače totiž policisté narazili na fotografie a videa jeho dalších nelegálních aktivit, včetně znásilňování vlastní manželky, se kterou prožil padesát let. Uspával ji prý proto, aby jí mohl dělat věci, které v bdělém stavu odmítala. Další zájemce pak hledal na specializovaném webu coco.fr, který letos v červnu zablokovaly úřady.

„Policista mi ukázal fotografie. Nepoznala jsem ženu na posteli. Nabádal mě, ať se dobře podívám. Nepoznávala jsem se. U třetí fotografie jsem řekla, že to stačí, že to jsou přece záběry znásilnění, jsem na nich nehybná, spím a jsem znásilňována. Znásilnění není to správné slovo, je to barbarství,“ popsala Pélicotová před soudem, jak se vše dozvěděla.

V tu chvíli se její svět zhroutil. „Všechno, co jsem si s panem Pélicotem vybudovala, zmizelo. Tři děti, sedm vnoučat, sehraný pár. I naši přátelé nám říkali, že jsme ideální pár. Padesát let jsem vždy svého kamaráda podporovala. Neměli jsme nalinkovaný život, ale vždy jsme zůstali spolu. Finanční problémy, manželské problémy, zdravotní problémy, vždy jsem svého muže podporovala,“ řekla také a uvedla, že kromě Pélicota měla jen jednoho dalšího muže.

Její svědectví v soudní síni slyšela i její dcera a dva synové, obviněný manžel a také padesát mužů, kteří ji podle obžaloby znásilnili. „Je očividně rozhořčená,“ řekl ve středu podle televize BFMTV její právník Antoine Camus. „Cítili jsme, jak dupe nohama, říkala: ‚Chci vypovídat‘. Řekli jsme jí: ‚Zítra‘,“ popsal.

Obviněný její pohled na to, co jí udělal, slyšel poprvé. A podle své právničky Béatrice Zavarro se tohoto svědectví bál. Po dobu exmanželčina výpovědi hleděl do země.

Táhlý výkřik dcery

Když Pélicotová před čtyřmi lety volala své dceři, aby jí řekla, co se stalo, slyšela prý táhlý výkřik, který se jí vryl do paměti. „Bylo to zavytí jako od zvířete,“ líčí. Dcera Pélicotových později o událostech ve své rodině napsala knihu „A já ti přestala říkat táto“. Ještě větší obavy Francouzka měla z toho, jak situaci přijmou její synové. „Myslím, že jsou velmi citliví na to, čím si jejich matka prošla,“ dodala, zatímco se její děti se slzami v očích držely za ruce.

Pélicotová také soudce ujistila, že nakonec zhlédla všechna videa, která jí policie ukázala. „Nejsou to sexuální scény, ale scény znásilnění. Byli na mě i dva nebo tři muži najednou,“ uvedla s tím, že „ani jednoho nenapadlo, že se něco děje“. Samu sebe přirovnala k mrtvole, která jen nehybně ležela v posteli.

Nakonec mluvila přes hodinu a závěrem prohlásila: „Myslím, že jsem řekla všechno. Samozřejmě bych tyto muže nerada uspávala.“ Odmítla také, že by byla jakkoliv spoluodpovědná za věci, které jí Pélicot s ostatními muži provedl. Soudu řekla, že nikdy nepředstírala spánek, nikdy nebyla vzhůru. „To můžu odpřisáhnout, pokud bude třeba,“ ujistila.

Celkem pětatřicet se obviněných kompliců přiznalo, že měli s poškozenou pohlavní styk, ale odmítají, že by šlo o znásilnění. Veškerou vinu svalují na Pélicota, který je dle jejich tvrzení podvedl. Ten naopak tvrdí, že všechny informoval o tom, že jeho žena je pod vlivem prášků a o ničem neví.

Soudní projednání případu, který otřásl francouzskou veřejností, začalo v pondělí. Pélicotová požádala, aby bylo veřejné, a soud jí vyhověl. Středa patřila výpovědím policistů, kteří popsali každý z více než dvou set případů znásilnění omámené seniorky. Více než polovinu má na svědomí Pélicot, dvaadevadesát pak cizí muži. U soudu jsou jen někteří z nich, zbylou část se policii zatím nepodařilo identifikovat.

Pélicot se ke svým činům z let 2011 až 2020 přiznal. Do jídla a pití ji podle svých slov dával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu. Znásilňování se účastnil, natáčel ho a nechtěl za něj peníze. Obviněným bylo v okamžiku skutků od jednadvaceti do osmašedesáti let, hrozí jim až dvacet let vězení. Proces by měl skončit 20. prosince.