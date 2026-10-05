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Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku

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  14:42aktualizováno  14:42
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Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během...

Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během celostátních protestů proti přeplněným třídám, nedostatku učitelů a špatnému stavu školních budov. (5. října 2026) | foto: Yves HermanReuters

Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během...
Maskovaný protestující hází popelnici do ohně založeného studenty během střetů...
Francouzští policisté z pořádkových jednotek stojí během střetů s...
Protestující drží během demonstrace v Paříži transparent s nápisem...
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Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty opět přerostly v násilnosti, ve městě Lens přišel o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát.

Asi pět stovek středních škol v pondělí zůstalo ve Francii zavřených v očekávání dalších protestů, které se celou zemí rozšířily minulý týden.

Středoškoláci si stěžují na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Na mnoha místech minulý týden protesty provázelo násilí, podle policie mnohdy účelově vyvolávané výtržníky. Policisté jen minulý týden zadrželi na 5000 lidí, většinou studentů.

V pondělí se protesty konaly ve 413 vzdělávacích zařízeních, což je o čtvrtinu méně než v pátek. Na některých místech opět zasahovala policie.

V severofrancouzském Lens jeden ze zásahů skončil tragicky pro mladíka, který přišel o ruku, řekl médiím místní policejní prefekt François-Xavier Lauch. Podle listu La Voix du Nord zvedl chlapec ze země granát, který policie používá ke krátkodobému ochromení demonstrantů.

Policie již dříve v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Někteří z protestujících utrpěli vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy.

Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta se však za poslední dekádu téměř nezměnily.

V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů ministerstva školství.

Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem posílit financování, ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.

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