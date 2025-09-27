Obě Somálky zemřely nedaleko severofrancouzského města Boulogne-sur-Mer, když se u pláže Neufchâtel-Hardelot snažila na moře vyplout skupina asi sta lidí v provizorním člunu. „O přibližně šedesát z nich se nyní stará civilní ochrana,“ uvedla zástupkyně místního prefekta Isabelle Fradinová-Thirodeová.
Třetí oběť byla nalezena v kanálu vedoucím do moře v obci Gravelines. Agentura AFP poznamenala, že tam v pátek její tým pozoroval, jak několik stovek migrantů směřuje k pobřeží a připravuje se na pokus o vyplutí do Spojeného království z různých míst. Využít při tom chtěli příznivého počasí.
|Počty migrantů
připlouvajících
do Velké Británie
na malých člunech
|Počty mrtvých a pohřešovaných
|2025 (k 27. září)
|32 248
|32
|2024
|36 816
|85
|2023
|29 43
|24
|2022
|45 755
|16
|2021
|28 526
|45
|2020
|8 462
|13
|2019
|1 843
|50
|2018
|299
|11
Podle oficiálních údajů si pokusy o nelegální překročení hranice přes Lamanšský průliv letos vyžádaly nejméně 26 životů. Od roku 1999 se při nich utopilo více než 500 lidí. Migranti často riskují cestu na několikametrových, přetížených a improvizovaných plavidlech.
Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron v červenci uzavřeli dohodu o výměně žadatelů o azyl. Londýn má díky úmluvě posílat lidi bez dokladů, připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích, zpět na kontinent. Výměnou má Británie z Francie přijmout stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království.
