Další oběti na cestě do Velké Británie. V Lamanšském průlivu zahynuli tři migranti

Autor: ,
  16:45aktualizováno  16:45
Tři migranti zahynuli v noci na sobotu na severu Francie při pokusu o ilegální přeplutí Lamanšského průlivu do Velké Británie. Podle místních úřadů šlo o dvě ženy ze Somálska a jednoho dalšího muže, jehož tělo bylo vytaženo z kanálu vedoucího do moře v obci Gravelines.
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...

Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září 2025) | foto: Reuters

Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
24 fotografií

Obě Somálky zemřely nedaleko severofrancouzského města Boulogne-sur-Mer, když se u pláže Neufchâtel-Hardelot snažila na moře vyplout skupina asi sta lidí v provizorním člunu. „O přibližně šedesát z nich se nyní stará civilní ochrana,“ uvedla zástupkyně místního prefekta Isabelle Fradinová-Thirodeová.

Třetí oběť byla nalezena v kanálu vedoucím do moře v obci Gravelines. Agentura AFP poznamenala, že tam v pátek její tým pozoroval, jak několik stovek migrantů směřuje k pobřeží a připravuje se na pokus o vyplutí do Spojeného království z různých míst. Využít při tom chtěli příznivého počasí.

Počty migrantů
připlouvajících
do Velké Británie
na malých člunech		Počty mrtvých a pohřešovaných
2025 (k 27. září)32 24832
202436 81685
202329 4324
202245 75516
202128 52645
20208 46213
20191 84350
201829911

Podle oficiálních údajů si pokusy o nelegální překročení hranice přes Lamanšský průliv letos vyžádaly nejméně 26 životů. Od roku 1999 se při nich utopilo více než 500 lidí. Migranti často riskují cestu na několikametrových, přetížených a improvizovaných plavidlech.

Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron v červenci uzavřeli dohodu o výměně žadatelů o azyl. Londýn má díky úmluvě posílat lidi bez dokladů, připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích, zpět na kontinent. Výměnou má Británie z Francie přijmout stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království.

12. srpna 2020

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.