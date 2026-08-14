První pokus o zákaz sociálních sítí v Evropě je ze stolu. Ústavní rada ho zamítla

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  16:44aktualizováno  16:44
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Francouzská obdoba ústavního soudu uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července, začít platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.

Členové Ústavní rady se domnívají, že ustanovení „představuje zásah, který není přiměřený, nezbytný ani úměrný“ svobodě projevu a komunikace. Ačkoli uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte, v rozhodnutí poukazují na skutečnost, že tento velmi široký zákaz „se může vztahovat na služby on-line komunikace, u nichž nejsou prokázána rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých“.

„Zákazem přístupu nezletilých mladších 15 let k určitým on-line službám zákon ze své podstaty vyžaduje, aby každá osoba, a to i dospělá, před přístupem k nim prokázala svůj věk,“ pokračovala Ústavní rada ve svém rozhodnutí. „Ale protože zákonodárce neupřesnil podmínky a omezení, za nichž musí být takový doklad předložen, nestanovil právní záruky nezbytné k zajištění dodržování těchto požadavků,“ doplnila rada.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na páteční rozhodnutí uložil premiérovi Sébastienu Lecornuovi, aby návrh zákona přepracoval a zohlednil připomínky Ústavní rady, uvedl v prohlášení Elysejský palác. Macron je podle kanceláře prezidenta odhodlán zajistit, aby reforma vstoupila v platnost před jarem 2027, kdy se budou ve Francii konat prezidentské volby. Macron se o třetí funkční období ucházet nemůže, připomíná agentura Reuters.

Zákon měl dětem mladším 15 let zamezit v přístupu k sociálním sítím včetně TikToku, Snapchatu či Instagramu, chatovacím aplikacím, jako jsou WhatsApp a Messenger, či k některým on-line videohrám. Netýkal se například on-line encyklopedií a vzdělávacích databází, Ústavní rada však tyto výjimky označila za příliš omezené.

Ústavní rada posuzovala pouze článek 1 zákona, na který bezprostředně po jeho přijetí podaly stížnost některé levicové strany. Nevyjádřila se tak k zákazu používání mobilních telefonů na středních školách od 1. září, který tato legislativa také obsahuje.

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