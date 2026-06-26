Nejvyšší stupeň výstrahy před horkem nyní platí na dvou třetinách území Francie. „Nesnesitelným teplotám“ čelí podle agentury AFP více než 51 milionů obyvatel. Podle předpovědi počasí v pátek teploty v některých oblastech země dosáhnou 40 stupňů.
Od pátku platí ve Francii zákaz prodeje alkoholu a jeho konzumace na veřejnosti. Úřady k tomuto kroku přistoupily kvůli přetížení zdravotnických zařízení, v nichž prudce stouply počty pacientů s infarktem a obtížemi způsobenými horkem.
Už v úterý francouzské úřady sdělily, že od čtvrtka 18. června se utopilo čtyřicet lidí, převážně mladých, z nichž někteří se rozhodli koupat na nehlídaných či nebezpečných místech. V pátek se tento počet zvedl na pětapadesát.
Francouzská státní energetická společnost EDF v pátek oznámila, že vyčlení 80 milionů eur na vybavení škol, mateřských škol a dalších zařízení chladicími systémy, které jim pomohou zvládat budoucí vlny veder. Polovina prostředků bude využita do letošního září.