Ve Francii se ve vedrech utopilo už 55 lidí. Zrušte Paris Pride, žádají úřady

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  12:09aktualizováno  12:09
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Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže v Paříži. (25. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...
Francie se potýká s vlnou veder. (25. června 2026)
Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...
Francie se potýká s vlnou veder. (25. června 2026)
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Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na pětapadesát, oznámila ministryně sportu Marina Ferrariová. Pařížská policie v pátek vyzvala organizátory hudebního festivalu Solidays, pochodu hrdosti Paris Pride na podporu komunity LGBT+ a sportovních akcí, aby je kvůli panujícím vedrům zrušily.

Nejvyšší stupeň výstrahy před horkem nyní platí na dvou třetinách území Francie. „Nesnesitelným teplotám“ čelí podle agentury AFP více než 51 milionů obyvatel. Podle předpovědi počasí v pátek teploty v některých oblastech země dosáhnou 40 stupňů.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota - 2 m nad zemí, 26.06.2026 12:00 (SELČ), © Ventusky.com

Od pátku platí ve Francii zákaz prodeje alkoholu a jeho konzumace na veřejnosti. Úřady k tomuto kroku přistoupily kvůli přetížení zdravotnických zařízení, v nichž prudce stouply počty pacientů s infarktem a obtížemi způsobenými horkem.

Už v úterý francouzské úřady sdělily, že od čtvrtka 18. června se utopilo čtyřicet lidí, převážně mladých, z nichž někteří se rozhodli koupat na nehlídaných či nebezpečných místech. V pátek se tento počet zvedl na pětapadesát.

Francouzská státní energetická společnost EDF v pátek oznámila, že vyčlení 80 milionů eur na vybavení škol, mateřských škol a dalších zařízení chladicími systémy, které jim pomohou zvládat budoucí vlny veder. Polovina prostředků bude využita do letošního září.

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