Francouzský starosta vydíral soupeře videem s prostitutem, dostal pět let vězení

Autor: ,
  18:54aktualizováno  18:54
Francouzský soud v pondělí uložil pětiletý trest vězení, z toho čtyři roky nepodmíněně, starostovi Saint-Étienne Gaëlu Perdriauovi. Usvědčen byl z toho, že nechal pořídit video zachycující jeho politického soupeře, prvního místostarostu tohoto města v centrální Francii, s prostitutem a následně ho vydíral.

Soud třiapadesátiletému Perdriauovi uložil také pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí s okamžitou platností. Musí tak ihned opustit úřad starosty.

Starosta Saint-Étienne Gaël Perdriau při odchodu z jednání soudu v Lyonu. (1. prosince 2025)
Bývalý náměstek pro školství v Saint-Étienne Samy Kefi-Jeromet přichází k soudu v Lyonu. (1. prosince 2025)
Starosta Saint-Étienne Gaël Perdriau hovoří s médii při odchodu z jednání soudu v Lyonu. (1. prosince 2025)
Starosta města se zhruba 170 tisíci obyvateli byl už v době vypuknutí skandálu v roce 2022 vyloučen z konzervativní strany Republikáni.

„Jsem nevinný, toto rozhodnutí je naprosto nepochopitelné,“ řekl v pondělí před lyonským trestním soudem Perdriau a oznámil, že se odvolá.

Starosta podle žalobců nechal místostarostu Gillese Artiguese v roce 2015 svými spolupracovníky vlákat do pasti a Artigues byl tajně natočen s prostitutem v pařížském hotelu. Artigues musel kvůli skandálu posléze odejít do politického ústraní.

Tři spoluobžalovaní zapojení do vydírání, které trvalo několik let, byli rovněž odsouzeni k trestům odnětí svobody.

Předsedající soudkyně Brigitte Vernayová v pondělí hovořila o „extrémní závažnosti spáchaných trestných činů“.

Zdůraznila povinnost volených úředníků jít příkladem, zachovávat důstojnost a zastupovat veřejnost. Hlavního obžalovaného shledala plně vinným z vydírání, spiknutí a zpronevěry veřejných prostředků.

