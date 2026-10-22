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Ve Francii se poprvé nakazil člověk virem Shamonda. Nemoci podlehl

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  14:35aktualizováno  14:35
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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Francouzské zdravotnické úřady poprvé zaznamenaly virus Shamonda u člověka. Nakažený pacient později zemřel. Hlavní hypotézou je, že pacient se nakazil na východě Francie, kde byl virus na jaře a v létě letošního roku zaznamenán mezi zvířaty. Úřady ale uvedly, že v současnosti nevidí riziko pro širší populaci.

Virus Shamonda je přenášený hmyzem a způsobuje onemocnění, které postihuje především hospodářská zvířata, zejména skot. Přenášejí ho drobní krev sající pakomáři. Dosud se předpokládalo, že se na člověka nepřenáší, uvedla francouzská vláda.

Virus byl poprvé identifikován v Nigérii v polovině šedesátých let minulého století. Od té doby byl příležitostně zjištěn u zvířat v Africe a Japonsku. V letošním roce se rozšířil do několika evropských zemí.

V České republice zavedla Státní veterinární správa od 1. října povinné testování na virus u vybraných případů úhynu a zdravotních komplikací telat. Vyšetření se týká zejména potratů, mrtvě narozených či neživotaschopných telat a mláďat s vrozenými vývojovými vadami. Cílem je sledovat výskyt nákazy v chovech.

Virus může u skotu způsobit horečku, nechutenství, průjem a výrazný pokles produkce mléka. U březích zvířat může vést k potratům nebo vrozeným vývojovým vadám mláďat. Přenášet se může také z matky na plod.

V posledních měsících byl virus potvrzen v řadě zemí západní a střední Evropy, mimo jiné v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Nizozemsku, Belgii, Itálii a Lucembursku. Ve střední Evropě byl u skotu poprvé zaznamenán v létě letošního roku.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v tiskové zprávě uvedlo, že pacient se léčil se závažným onemocněním, které mohlo zvýšit jeho náchylnost k infekci a jejím komplikacím. Zemřel začátkem října, ale vyšetřování, zda virus k jeho úmrtí přispěl a jak se jím nakazil, stále pokračuje. ECDC spolupracuje s francouzskými úřady a dalšími evropskými institucemi a podporuje rozšíření testovacích kapacit pro případné odhalení dalších nákaz.

Státní veterinární správa dříve uvedla, že virus není pro člověka nebezpečný. Francouzský případ je podle nynějšího oznámení prvním zjištěným případem nákazy u člověka. Francouzské úřady zatím uvedly, že pro širší populaci riziko nevidí.

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