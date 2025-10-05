Známá jména. Nový francouzský premiér vsadil převážně na ministry bývalé vlády

Vrací se také exministr financí Bruno Le Maire, který bude mít v nové vládě na starosti ministerstvo obrany. V neděli večer to oznámil Elysejský palác.
Nový ministr financí a hospodářství Lescure je poslancem za jednu ze stran z tábora prezidenta Emmanuela Macrona. Před lety byl i členem Socialistické strany. Ve vládě bude mít na starost její hlavní úkol - připravit rozpočet na příští rok s nižším deficitem, než je ten letošní.
V nové vládě, kterou Lecornu sestavoval skoro měsíc, není jinak moc nových tváří, upozorňují političtí komentátoři. Do vlády se vrací bývalý ministr financí Le Maire, který se stane ministrem obrany. Tím byl v předchozí vládě právě Lecornu. Většinu ministrů tvoří členové a politici nominovaní stranami, které podporují prezidenta Macrona, a pravicovými Republikány, kteří v neděli souhlasili s tím, aby ve vládnutí s Macronem pokračovali.
Lecornu je pátým premiérem od května 2022, kdy Macron obhájil prezidentský mandát. Problémem je podle komentátorů fakt, že vládní strany nemají většinu v Národním shromáždění. Dvě z posledních pěti vlád skončily, protože jim poslanci nevyslovili důvěru, což je ve Francii v posledních desetiletích krajně nezvyklé.
V neděli představený seznam ministrů není zřejmě úplný, obsahuje ale jména všech klíčových ministrů. První zasedání vlády se uskuteční v pondělí odpoledne. V úterý se očekává vystoupení premiéra Lecornua v parlamentu, kde představí vládní priority. Krajně levicová strana Nepodrobená Francie (LFI) už oznámila záměr podat návrh na vyslovení nedůvěry novému kabinetu.