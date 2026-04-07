Vlak směřující z přístavního města Dunkerque do Paříže se s nákladním vozem srazil krátce před 07:00 na trati mezi městy Béthune a Lens v severofrancouzském departementu Pas-de-Calais. Ve vlaku bylo 246 cestujících.
„Je to velmi vážná nehoda. TGV ve chvíli srážky jel rychlostí 160 kilometrů za hodinu,“ řekl médiím policejní prefekt departementu François-Xavier Lauch. Vlak podle něho ujel po srážce na přejezdu v obci Bully-les-Mines ještě 100 metrů, než zastavil.
Nákladní auto převáželo vojenský materiál, uvedla bez podrobností AFP. Jeho řidič podle Castexe vjel na přejezd, jehož signalizace normálně fungovala, patrně tedy měl informaci, že se blíží vlak.
Podle policie je podezřelý z toho, že porušil pravidla silničního provozu a neúmyslně tím zabil člověka a další zranil. Při srážce zemřel šestapadesátiletý strojvůdce, jehož Castex označil za zkušeného profesionála a vyjádřil soustrast jeho rodině.
Ministr dopravy Philippe Tabarot na síti X napsal, že spolu s Castexem vyráží na místo nehody. Očekáván je v průběhu odpoledne.
Železniční společnost uvedla, že doprava ve zmíněném úseku bude přerušena nejméně týden. Doprava na dalších tratích v regionu funguje se zpožděními, uvedla stanice RTL.
Podle statistik SNCF zveřejněných AFP se předloni na francouzských přejezdech stalo 89 nehod, z toho 20 smrtelných. V zemi je okolo 15 000 přejezdů.