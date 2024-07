Skládání vlády ve Francii bude dlouhé, tvrdí politolog. Jaké řešení by bylo optimální pro Macrona?

Lidovky.cz: Francouzští voliči rozdali karty, ale nikdo nemá v parlamentu většinu. Jaká je podle vás nejpravděpodobnější varianta vzniku nové vlády?



Vít Hloušek.

Jednou možností je složit kabinet, který se bude tvářit jako úřednický či expertní, ale který by se stejně musel snažit skládat koalice v parlamentu ad hoc.

Jinou možností je skutečná koaliční vláda. A v tomto případě jedinou věcí, o které si můžeme být jisti, je to, že součástí takové koalice by nebylo Národní sdružení (RN). Jednak proto, že s nimi nikdo nebude chtít jít do spojenectví. A také z toho důvodu, že pro ně je teď výhodnější zůstat v opozici – když už nemají tolik mandátů, aby sami složili jednobarevnou většinovou vládu, jak původně předpokládali. Z opozice budou moci budoucí vládu neustále „okopávat“, bombardovat všechno, co nový kabinet bude dělat.

Lidovky.cz: Takže?