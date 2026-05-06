Elysejský palác následně uvedl, že předsunuté nasazení lodi je signálem, že Francie a její partneři jsou nejen připraveni, ale i schopni zajistit bezpečnost průlivu.
Francie zároveň navrhuje, aby byla otázka Hormuzského průlivu řešena odděleně od americko-íránských jednání, uvedl dále podle agentury AFP úřad francouzského prezidenta. Francie podle Elysejského paláce může umožnit, aby íránské tankery opět mohly proplouvat průlivem, a to za předpokladu, že se Teherán zaváže se Spojenými státy jednat „o podstatných záležitostech“, jak Washington požaduje. Spojené státy Francie naopak vyzvala, aby zrušily svou námořní blokádu zaměřenou proti Íránu a využily íránské ochoty k jednáním.
Agentura AFP neupřesňuje, co přesně je „podstatnými záležitostmi“ míněno, nicméně Washington dlouhodobě po íránském režimu žádá, aby ukončil svůj jaderný program včetně obohacování uranu na svém území.
Francie a Británie usilují o vznik mnohonárodnostní mise, která by chránila obchodní lodní dopravu v průlivu, „jakmile to podmínky dovolí“. Obě země již dříve zdůraznily, že mise bude výhradně obranného charakteru.
Úderná skupina letadlové lodi Charles de Gaulle byla nasazena ve východní části Středozemního moře krátce poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Podle Reuters může na moři zůstat po dobu čtyř až pěti měsíců. Loď slouží ve francouzském loďstvu od roku 2001, má jaderný pohon a může nést 30 bojových letadel Rafale.
Teherán v reakci na americko-izraelské útoky mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Touto strategickou úžinou bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Průliv nebyl znovuotevřen ani poté, co se Spojené státy a Írán shodly na příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.
Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.
V neděli večer americký prezident Donald Trump oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda) s tím, že americké námořnictvo bude doprovázet obchodní lodě při jejich plavbě průlivem. V noci na dnešek ale Trump uvedl, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k údajně pokročilé fázi jednání s Teheránem. Dnes Íránu pohrozil bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu.
Trump v minulosti opakovaně kritizoval západní země za to, že se odmítají vojensky podílet na potlačení íránské blokády průlivu.
25. listopadu 2015