Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány

Ve svém příspěvku na síti X vyjádřil učitelce podporu. „Moje myšlenky patří především oběti, její rodině a celé vzdělávací komunitě, jejichž hluboké zděšení sdílím,“ napsal Geffray a dodal, že míří do města Sanary-sur-Mer, kde k útoku došlo.
Nejde přitom o ojedinělý případ, kdy žák ve francouzské škole napadl učitele nebo spolužáky. Například loni byl čtrnáctiletý školák obviněn z vraždy jednatřicetileté pedagogické asistentky, kterou v červnu ubodal k smrti.
Další případ se stal v dubnu, kdy student zabil dívku a několik dalších spolužáků pobodal ve městě Nantes.