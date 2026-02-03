Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány

Autor: ,
  20:53aktualizováno  20:53
Žák základní školy na jihu Francie pobodal svou šedesátiletou učitelku výtvarné výchovy. Student deváté třídy zasadil učitelce nejméně tři bodné rány. Následně byl zatčen pro podezření z pokusu o vraždu. Podle místních úřadů je žena v kritickém stavu, na místo vyrazil i ministr školství Edouard Geffray.

Ve svém příspěvku na síti X vyjádřil učitelce podporu. „Moje myšlenky patří především oběti, její rodině a celé vzdělávací komunitě, jejichž hluboké zděšení sdílím,“ napsal Geffray a dodal, že míří do města Sanary-sur-Mer, kde k útoku došlo.

Žáci a jejich rodiče stojí před střední školou La Guicharde poté, co byla učitelka vážně zraněna po bodnutí žákem, v Sanary-sur-Mer poblíž Toulonu ve Francii, 3. února 2026.
Francouzská policie hovoří se studenty ve škole La Guicharde poté, co byla učitelka vážně zraněna po bodnutí nožem studentem, v Sanary-sur-Mer poblíž Toulonu, Francie, 3. února 2026.
Francouzští hasiči a záchranné služby zasahují v blízkosti střední školy La Guicharde poté, co byla učitelka vážně zraněna po bodnutí žákem, v Sanary-sur-Mer poblíž Toulonu ve Francii, 3. února 2026.
Francouzští hasiči a záchranné služby zasahují v blízkosti střední školy La Guicharde poté, co byla učitelka vážně zraněna po bodnutí žákem, v Sanary-sur-Mer poblíž Toulonu ve Francii, 3. února 2026.
5 fotografií

Nejde přitom o ojedinělý případ, kdy žák ve francouzské škole napadl učitele nebo spolužáky. Například loni byl čtrnáctiletý školák obviněn z vraždy jednatřicetileté pedagogické asistentky, kterou v červnu ubodal k smrti.

Další případ se stal v dubnu, kdy student zabil dívku a několik dalších spolužáků pobodal ve městě Nantes.

Vstoupit do diskuse

Vydírání prezidenta, buranství, střet zájmů, pálí opozice do Babišovy vlády

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány

Francouzští hasiči a záchranné služby zasahují v blízkosti střední školy La...

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel běží pro postup v semifinále halového ME v...

Olympijský sen Vonnové nekončí. Vím, jak to zvládnout, hlásí legenda po zranění

Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.

Poslední slovo

Čekání na trapnost aneb Proč tesknit a netesknit po České televizi

Radka Kvačková

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

První přistání F-35C na letadlové lodi s pomocí háku

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Doporučujeme

Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium
Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají...

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.