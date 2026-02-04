Mladík podezřelý z pokusu o vraždu se policii přiznal, že z domova vzal kuchyňský nůž s úmyslem jej proti učitelce použít. Po příchodu do školy zasadil učitelce před zraky 22 studentů čtyři bodné rány. Chlapec úřadům řekl, že činu hluboce lituje a cítí nyní více nenávisti k sobě než ke své oběti.
Podporu napadené učitelce vyjádřil ihned po útoku na síti X francouzský ministr školství Edouard Geffray. „Moje myšlenky patří především oběti, její rodině a celé vzdělávací komunitě, jejichž hluboké zděšení sdílím,“ napsal ministr.
Geffray ve středu také připomněl, že Francie od března minulého roku zavedla ve školách přísná bezpečnostní opatření. Uvedl například, že za tu dobu se podařilo ve školách zabavit již 525 nožů.
Úterní útok není ojedinělým případem, kdy žák ve francouzské škole napadl učitele nebo spolužáky. Například loni byl čtrnáctiletý školák obviněn z vraždy jednatřicetileté pedagogické asistentky, kterou v červnu ubodal. Další případ se stal v dubnu ve městě Nantes, kdy student zabil dívku a několik dalších spolužáků pobodal.
Velká část pedagogů si podle AFP stále připomíná vraždu učitele dějepisu a zeměpisu Samuela Patyho z 16. října 2020. Abdoullakh Anzorov mu usekl hlavu poté, co Paty hovořil se svými žáky o svobodě slova a ukazoval jim přitom karikatury muslimského proroka Mohameda. Policie radikalizovaného islamistu čečenského původu krátce po činu zastřelila.