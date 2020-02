Francie zažila extrémně teplé počasí. Teplota dosáhla až 27 stupňů Celsia

Paříž Několik extrémně teplých dní zažil o víkendu a v úvodu tohoto týdne jih Francie. Vlna mimořádného počasí vyvrcholila v pondělí odpoledne, kdy na mnoha místech teplota vystoupala nad 25 stupňů Celsia.

Meteorologická služba Météo France informovala, že nejtepleji bylo v Cambo-les-Bains na samém jihozápadě Francie, kde bylo denním maximem 27,8 stupňů. V úterý má nicméně bouře Hervé přinést výrazné ochlazení.



Nezvykle teplo bylo v těchto dnech v celé Francii, na jihu země ale v pondělí panovaly prakticky letní podmínky. Přes 26 stupňů Celsia naměřili kromě okolí Biarritzu také na jihovýchodě v Seillans nebo Fréjusu. V obci Guillaumes na úpatí Alp, která leží v nadmořské výšce 788 metrů, v pondělí teplota dosáhla 24 stupňů.

Météo France hovoří o „extrémně mírném“ období. „Nikdy nebylo takto teplo tak brzy v roce na vícero stanicích v jihozápadním kvadrantu Francie,“ citovala meteorology televize BFM TV. Za „číslo hodné léta“ například Météo France označila teplotní minimum zaznamenané v noci na pondělí ve městě Clermont-Ferrand: 14,7 stupňů Celsia.

„Přibývá překonaných teplotních rekordů, povrch Země se ohřívá... takhle to tuto zimu vypadá v Evropě,“ komentovalo situaci na Twitteru francouzské ministerstvo pro ekologii. V příspěvku varovalo před „alarmujícími dopady na biodiverzitu“ a vyzvalo ke „všeobecné mobilizaci“ s cílem zastavit klimatické změny.

Vlny extrémně teplého počasí zažila Francie i loni v létě. V červnu se přepisovalo absolutní národní maximum, když v Gallargues-le-Montueux na jihu země naměřili 45,9 stupně Celsia, o měsíc později pak v Paříži poprvé v historii měření vystoupala teplota na 42 stupňů.

BFM TV připomíná, že podobně teplé únorové dny jako letos přinesl druhý měsíc roku také na samém konci 19. století a poté ještě v roce 1966. Před 54 lety ukázaly teploměry 29. února v Saint-Girons v podhůří Pyrenejí hodnotu 31,2 stupně Celsia.

„Teplotní výkyvy tedy nejsou nové. To, co je pozoruhodné, je ale skutečnost, že vysoké teploty přichází na začátku měsíce. Je to předčasná a intenzivní vlna,“ řekl meteorolog Etienne Kapikian. Současnou situaci považuje za jasnou známku globálního oteplování.

Už v úterý ale nejspíše budou muset i na jihu Francie lidé opět obléci mikiny a bundy. Silný severní a severozápadní vítr sem podle všeho přinese výrazné ochlazení a místy také srážky. Například v Tarbes, kde bylo dnes odpoledne 25 stupňů Celsia, hlásí předpověď na úterý teplotní maximum o 14 stupňů nižší.