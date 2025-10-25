Padl trest za brutální vraždu malé Francouzky. Imigrantka dostala doživotí

  9:07
Francouzský soud potrestal zřídka využívaným doživotním vězením ženu, která před třemi lety znásilnila a zavraždila dvanáctiletou školačku. Imigrantka z Alžírska dostala doživotí jako vůbec první žena ve Francii a za mřížemi musí strávit nejméně třicet let, než bude moci požádat o podmínečné propuštění.
Dvanáctiletou Lolu Davietovou ve Francii znásilnila a zavraždila alžírská imigrantka. (17. října 2025) | foto: Profimedia.cz

V současnosti sedmadvacetiletá Dahbia Benkiredová podle soudu v říjnu 2022 zatáhla dvanáctiletou Lolu Davietovou, která se vracela ze školy, do bytu, který měla pronajatý starší sestra Benkiredové. Byt byl v domě, kde bydlela i dívka s rodiči.

Uvnitř na ní přes hodinu a půl páchala sexuální násilí, načež na ni zaútočila nůžkami a řezákem na otevírání krabic. Pak ji celou včetně hlavy oblepila páskou, kvůli čemuž se dívka udusila. Její tělo našli v plastovém kontejneru ve dvoře domu.

Soud dospěl k závěru, že Benkiredová sice vykazuje občasné duševní problémy, ale nelze ji označit za chorou a nařídit ústavní léčbu. „Při rozhodování o odpovídajícím trestu vzal soud v úvahu nevýslovné psychické utrpení oběti a její rodiny za takto násilných a takřka nepopsatelných okolností,“ uvedl soudce.

Žena před vynesením rozsudku řekla pouze to, že její čin byl hrozný a žádá o odpuštění. Vraždu spáchala v době, kdy běžela třicetidenní lhůta, kterou imigrantka dostala na opuštění Francie.

Případ v této souvislosti komentovali krajně pravicoví politici prosazující tvrdou antiimigrační politiku, podle nichž Alžířanka vůbec neměla být ve Francii. Matka školačky Delphine Davietová prohlásila, že si nepřeje jakékoliv spojování jejího jména s politikou. „Věřili jsme ve spravedlnost a dostalo se nám jí,“ řekla po vynesení rozsudku.

Francouzské soudy udělují doživotí jen výjimečně, dostal ho například sériový vrah Michel Fourniret či terorista Salah Abdeslam, napsala stanice BBC.

