Francii čeká již dvanácté kolo demonstrací žlutých vest. Bude svolán i protest ‚žlutá noc‘

Paříž Již po dvanácté budou v sobotu ve Francii demonstrovat příznivci hnutí žlutých vest, které vyjadřuje nespokojenost s politikou prezidenta Emmanuela Macrona. Sobotní protest má být věnován více než 1900 lidem, kteří od počátku místy násilných protestů v polovině loňského listopadu utrpěli zranění. Na pařížské náměstí Republiky je svolán protest s názvem „žlutá noc“.

Ministerstvo vnitra oznámilo, že opět počítá s „mimořádným“ nasazením bezpečnostních složek. Minulou sobotu se protestů po celé Francii zúčastnilo podle vládních údajů 69 000 demonstrantů, o týden dříve to bylo 84 000. Na první demonstraci 17. listopadu ve žlutých vestách vyšlo do ulic přes 280 000 lidí.

Organizátoři se rozhodli sobotní protest věnovat lidem, kteří v uplynulých týdnech utrpěli zranění při demonstracích, při nichž někteří účastníci mimo jiné ničili cizí majetek. Kontroverzi vyvolal především případ z minulé soboty, kdy policisté gumovým projektilem vážně zranili jednu z výrazných postav protestního hnutí Jérôma Rodriguese.

Státní rada, která ve Francii zastává roli nejvyššího správního soudu, nicméně v pátek odmítla policistům užívání zbraní na gumové projektily zakázat s odkazem na časté násilnosti a výtržnosti, kterých se žluté vesty v ulicích francouzských měst dopouští.

Někteří příznivci hnutí by mohli také vyslyšet výzvy, aby se zapojili do „žluté noci“, shromáždění na pařížském náměstí Republiky. Na místě častých demonstrací se mají odpůrci vlády sejít v 17:00 a vydržet nejméně do 22:00.