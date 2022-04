Ve Francii začaly prezidentské volby. Souboj Macrona a Le Penové slibuje drama

Předběžné výsledky začnou přicházet po osmé večer. Hlasy může odevzdat až 48,7 milionu voličů, kolem účasti ale panovala značná nejistota vzhledem k vysokému podílu těch nerozhodnutých.

Hlasování v pevninské Francii začalo v 8 hodin. Večer se volební místnosti uzavřou do 20:00, pak začnou přicházet předběžné výsledky. V některých zámořských územích Francie se hlasovalo už v sobotu. O přízeň voličů se uchází celkem 12 kandidátů.

Průzkumy dlouho stavěly Macrona do pozice jasného favorita prvního i druhého kola, po uplynulém týdnu už to ale neplatí. Hlava státu v podstatě vynechala tradiční kampaň a nezapojila se například do televizních debat se soupeři, zatímco upřednostnila diplomatické snahy kolem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Podpora Le Penové poskočila

Voliče ale podle analytiků více trápí narůstající životní náklady, což je téma, které celé týdny akcentovala Le Penová.

Podpora krajně pravicové političky v posledních sondážích poskočila zhruba na 23 procent, naopak Macron po jistém posílení z prvních dní války spadl ke 26 procentům. Pokud by do druhého kola neprošla tato dvojice, jednalo by se o velké překvapení, neboť v průzkumech třetí Jean-Luc Mélenchon zaostával za Le Penovou o víc než pět procentních bodů.



Před pěti lety v prvním kole Macron vyhrál se 24 procenty odevzdaných hlasů, druhá Le Penová získala 21,3 procenta.