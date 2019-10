Francii trápí četné sebevraždy policistů. Frustraci mají na svědomí útoky i demonstrace ‚žlutých vest‘

PAŘÍŽ/PRAHA Největší hrozba francouzské policie? Nejsou to zločinci, ale sebevraždy. Frustrace z přepracovanosti, nahánění dobrých čísel i špatné reputace dohnala letos k sebevraždě již 52 policistů. A muži zákona si to nechtějí nechat líbit, tento týden vyšli do ulic demonstrovat.

Ve čtvrtek odpoledne prožila pařížská policejní prokuratura tragédii. Pětačtyřicetiletý pracovník prokuratury Mickaël Harpon narozený ve francouzském Fort-de-France zabil čtyři policisty. Hluchoněmý muž byl podle policie noc předtím dezorientovaný a údajně měl slyšet hlasy.

Čtyři policisty v Paříži ubodal hendikepovaný pracovník policejní prefektury. Kolegové jej zastřelili Podle deníku Le Figaro mohl jeho útok na kolegy souviset se vztahy na pracovišti, ale vyšetřovatelé zatím nevyloučili ani teroristickou stopu, Harpon totiž před 18 měsíci konvertoval k islámu. Jeho manželku, neslyšící muslimku, vzala policie ve čtvrtek do vazby, stejně se zachovala i k dalším lidem z útočníkova okolí. Tragédie na policejní prefektuře však ukazuje na mnohem hlubší problém v rámci bezpečnostních složek – psychické zdraví policistů. Povolání strážců zákona se totiž řadí mezi nejvíce ohrožené profese, co se týče počtu spáchaných sebevražd. Této negativní statistice vévodí policisté o propastných 36 procent před ostatními. Letošní rok se navíc zapíše do smutných statistik hodně krvavým písmem. V září si vzal život již dvaapadesátý policista, což je vysoce nad průměrem, který se pohybuje okolo 43 sebevražd ročně. Již od dubna se tak francouzské policejní prezidium obává, že dojde na překonání černých čísel z roku 1996, během něhož si vzalo život 70 policistů. Demonstrace a útoky Situace v dnešní Francii má totiž až příliš mnoho společného s nejčernějším rokem ve statistikách strážců zákona. V roce 1995 Francie zažila nejsilnější demonstrace proti vládě od šedesátých let. Policie je musela potlačovat a její reputace u veřejnosti se zhoršovala. Společně s tím proběhlo ten samý rok i devět teroristických útoků alžírské Ozbrojené islámské skupiny a policie nebyla schopná včas a správně reagovat. Frustrace mezi strážci zákona se objevovala napříč celou Francii a řadě z nich chyběla psychologická pomoc, což vedlo ke zmíněným 70 sebevraždám v následujícím roce. Elitní protiteroristická jednotka GIGN v Trebes u teroristického útoku. V tomto roce prožívají francouzští policisté podobnou krizi. V posledních letech se potýkali s výjimečným stavem, kvůli němuž museli být v práci prakticky neustále. „Nashromáždili 23 milionů neproplacených přesčasových hodin,“ napsal v září deník Le Parisien. Desítky policistů navíc umíraly během teroristických útoků a psychické pohodě mužů zákona nepomohly ani masivní demonstrace po celé Francii. Od října loňského roku museli policisté každý víkend potlačovat protesty tzv. „Žlutých vest“, za což si vysloužili nálepku „barbaři“ a veřejné mínění jim rozhodně nebylo nakloněno. Přitom řada policistů proti demonstrantům stát nechtěla. Raději s rodinou „Jsem rozvedený a mám v péči dítě každý druhý víkend. Kvůli mobilizaci jsem přišel už o sedm společných víkendů. Sedm...,“ popsal pro deník Le Monde jeden z policistů, který by si prý sám přál protestovat proti vládě. S psychickými problémy strážců zákona navíc nepomáhá ani fakt, že se blíží reforma důchodů a policisté se bojí o své bonusy. Příčiny sebevražd pak vidí samotní strážníci i v tom, že se jim jejich vlastní velení odcizilo. „Když jsem nastoupil, bylo to tak, že jste začal jako mladý strážník na ulici a vypracoval jste se na šéfa. Teď komisaři vyjdou ze školy a jsou z nich manažeři. Řídí lidské zdroje, ne lidi. Nechtějí chytat zločince a zatýkat lupiče. Chtějí jen dobrá čísla,“ uvedl pro server Huffington Post policista Fred. Podle něj totiž chce vedení především uzavřené případy. A jsou raději za vyřešení menších deliktů, než aby se jejich podřízení vyčerpávali rozkrýváním kriminálních organizací. „Podařilo se nám zadržet kilo (drog). To se nestává každý den. Poté, co jsme přišli na služebnu, se nás šéf zeptal, proč jsme to udělali, proč jsme radši nezadrželi tisíc chlapů s gramem,“ řekl Fred. „Chtějí po nás kraviny. Ať chytáme kluky s jointem na ulici. To je hned uzavřené. Vloupání do bytů či aut se nehodí, to jsou nevyřešené případy ve statistice.“ Frustrace u bezpečnostních sborů vyvrcholila ve středu, kdy se v Paříži tisíce policistů zúčastnily „pochodu hněvu“. Na manifestaci podle pořadatelů dorazilo 22 000 policistů všech hodností, což bylo nejvíce od roku 2001. Tehdy protestovali kvůli vraždě dvou policistů jedním recidivistou. Počet sebevražd policistů ve Francii: 52 za devět měsíců v roce 2019

35 v roce 2018

51 v roce 2017 36 v roce 2016 44 v roce 2015 55 v roce 2014 Průměrně mezi lety 2008-2018 spáchalo ročně sebevraždu 43 policistů.