Francií zmítá boj o pravicové voliče. Prezidentské volby se blíží, ve hře je i stopka pro migranty na pět let

PAŘÍŽ/PRAHA Prezidentské volby ve Francii se blíží a migrace zůstává jedním z hlavních témat. Do hry vstoupil třeba brexitový vyjednavač Michel Barnier, který chce migraci zarazit až na pět let.

„Musíme zavést moratorium na imigraci,“ šokoval začátkem května Francii bývalý vyjednavač brexitových dohod Michel Barnier. V rozhovoru pro televizi RTL-LCI, kterým se podle komentátorů definitivně přihlásil o své místo v boji o Elysejský palác, uvedl, že by chtěl přerušit tok imigrantů ze zemí mimo EU do Francie na tři až pět let. A zároveň chce posílit vnější hranice Unie. „Je zde spojitost mezi migrací a teroristickými sítěmi,“ uvedl francouzský politik.



Prezidentské volby proběhnou ve Francii za méně než rok a Barnier je očividně připraven sebrat vítr z plachet pravicovým kandidátům. Doposud byl ve Francii bývalý ministr, eurokomisař a vyjednavač politology vnímán jako centrista, ale takto ostrá slova ohledně migrace jej nyní staví na stejnou pozici jako krajně pravicovou Marine Le Penovou.



Sám Barnier s ní nechce být srovnáván, ale říká, že je třeba zakročit. „Čtyři a půl roku jsem vyjednával údajně nepravděpodobný brexit. Musíme být tedy připraveni i na řešení nepravděpodobných událostí. Vítězství Le Penové bude možné, jestliže ostatní zůstanou slabí,“ dodal politik.

Le Penová cítí příležitost

Zatímco se Barnier hrne doprava, Marine Le Penová by se raději usadila ve středu. V posledních měsících se postupně odřezává od své strany Národní sdružení, která i přes přejmenování stále nese dědictví krajní pravice. Le Penová kvůli nadcházejícím volbám oznámila odchod z pozice stranické šéfky, protože chce být „kandidátkou všech Francouzů“. Dlužno však připomenout, že se nikterak nevzdává protimigrační rétoriky a slibuje, že by během prvních měsíců ve funkci uspořádala celonárodní referendum o zastavení migrace.

Francouzská politička cítí příležitost. Již od dubna totiž ve většině průzkumů překonává prezidenta Emmanuela Macrona o jedno až dvě procenta. Pokud by však došlo na opakování souboje Macron–LePenová v druhém kole prezidentských voleb, současná hlava státu by si místo udržela podle všech sondáží.

Ani Macron však neusíná na vavřínech. I on, stejně jako Barnier se pokouší nabourat do řad příznivců pravice. Již loni v říjnu pod sloganem „laicita (oddělení státu od církví – pozn. red.) a svoboda“ vytasil nový zákon, který měl za cíl posílit republikánské hodnoty a bojovat proti islamismu ve Francii. Zákon prošel parlamentem letos v dubnu.

„Jde o boj proti této ideologii a o zajištění toho, že zákony Francouzské republiky jsou jí nadřazené,“ vysvětlil Macron s tím, že zákonem chce rovněž bojovat proti indoktrinaci dětí v náboženských školách. Jeho snahu o větší sekularizaci odstartovala loni na podzim vražda učitele Samuela Patyho kvůli tomu, že ve škole ukazoval žákům karikatury proroka Mohameda.

Svou pozici Macron navíc posiloval i zahraniční politikou. V posledních měsících například ostře vystupoval proti Turecku, což mu přineslo pár bodů popularity.

Macron se ale navíc oproti Le Penové snaží nahnat si do náruče i potomky imigrantů, jak ukázal ve včerejším rozhovoru pro magazín Zadig. „Je potřeba říci všem těmto mužům a ženám: vy, kdo jste zde z vůle svých rodičů a prarodičů či své vlastní, to vy jste nadějí pro naši zemi,“ uvedl šéf Elysejského paláce.