Francouz Zapata nezvládl překonat La Manche na svém flyboardu. Spadl do vody a musel být zachráněn

Paříž Sto deset let poté, co francouzský letec Louis Blériot jako první letadlem přeletěl kanál La Manche, se průliv pokusil ve čtvrtek překonat jeho krajan Franky Zapata na vznášedle zvaném flyboard. Svůj let na futuristickém vznášedle Zapata nezvládl a podle BFMTV se zřítil do vody a musel být zachráněn. Letem na tomto futuristickém zařízení zaujal už 14. července při tradiční vojenské přehlídce v Paříži. On sám si dle francouzského tisku dával jen 30procentní šanci na úspěch.

VIDEO: Na vojenské přehlídce v Paříži se předvedl „létající muž“ Francouz se zřítil do vody během nejriskantnější části letu - doplňování paliva. Stanice Sky News uvedla, že Zapata vyvázl z nehody nezraněn. „Je to velké zklamání. Setkal se s tankovací lodí, ale jen o několik centimetrů minul přistávací plošinu,“ citovala televize Sky News jednoho z členů Zapatova týmu. Druhou možností bylo doplnění kerosinu do batohu během letu z lodi ve výšce tří metrů nad ní prostřednictvím tyče. To by zabralo asi minutu, jak ve středu uvedl deník Le Figaro. Zapata se pro tuto možnost však očividně nerozhodl.

„Bez jakýchkoliv problémů jsme tento manévr mnohokrát cvičili v rozbouřenějších mořích a s plošinami, které se pohybovaly víc,“ cituje server iDnes jednoho z techniků. Podle něj mohly za nezdar vlny, nikoli vítr. Plošina čněla dva metry nad palubou.

Francouz Zapata létal nad Vltavou na flyboardu Stroj Flyboard Air je podobný dronu a je vybavený několika motory. Pilot na něm během letu stojí. Čtyřicetiletý Marseillan o zařízení tvrdí, že vyniká rychlostí a obratností a že v případě ztráty jednoho motoru ostatní pohonné jednotky výpadek snadno vyrovnají. Současná verze flyboardu umožňuje vynést až stokilogramového pilota do výšky 150 metrů, rychlost letu pak dosahuje až 140 kilometrů v hodině. Délka letu, než se spotřebuje palivo v podobě kerosinu, nyní dosahuje deseti minut. „Letec ze Champs-Élysées“ odstartoval ve 13:00 SELČ z pláže Sangatte v departementu Pas-de-Calais. Do anglického Doveru to už ale nezvládl. Pětatřicetikilometrovou vzdálenost mezi břehy měl překonat za 20 minut. Dobrodruh se málem musel svého snu vzdát už předtím, protože úřady mu původně nakloněny nebyly. Argumentovaly „nebezpečností“ oblasti a hustotou provozu v Lamanšském průlivu, napsal deník Le Parisien. Sám Zapata, který je mistrem světa a Evropy v jízdě na vodním skútru, ale v jednom z dřívějších rozhovorů připustil, že úspěch akce není zaručen. „Mám 30procentní šanci, že se mi to podaří,“ uvedl Zapata, který flyboard vymyslel. „14. července to bylo jednoduché, ve vzduchu jsem byl jen chvíli a pak jsem se vrátil. Využil jsem tři procenta kapacity stroje, ale při přeletu La Manche využiju 99,9 procenta,“ dodal.