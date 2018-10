Francouzi oceňují českou zahraniční politiku. ‚Kvůli misím v Africe,‘ říká velvyslanec

Paříž Francie oceňuje, že Česká republika je schopna účinným způsobem přispívat ke společné evropské obraně a například vyslat své vojáky do vojenských misí v Africe, sdělil český velvyslanec ve Francii Petr Drulák, který připomněl, že právě bezpečnost subsaharské Afriky je dlouhodobou prioritou Paříže.

Poslanecká sněmovna na počátku června potvrdila navýšení počtu českých vojáků v Mali z 50 na 120, mají doprovázet vojenské instruktory v misi EU. Vojáci by také mohli působit i v okolních zemích takzvaného Sahelu, v souladu s připraveným novým mandátem mise Evropské unie. Do mise OSN, která také v Mali působí, by se mohl zapojit malý expertní tým. Tato jednotka by měla mít do 30 vojáků.



„Jsme země, která je schopna vyslat vojáky do misí. A v poslední době se to týká i větší orientace právě na Afriku. To je něco, čeho si Francouzi všímají a co oceňují,“ řekl český velvyslanec v Paříži.

Oblast subsaharské Afriky je pro Francii jednou z velkých priorit její zahraniční politiky už dlouhodobě, mnohé z tamních zemí jsou frankofonní a s Francií mají dlouhodobé hospodářské i kulturní vazby. „Samozřejmě, s nástupem islamistického terorismu se tam situace stala výbušnou a byla to Francie, která jako první zasáhla v Mali,“ připomněl Drulák. Francouzi svou intervenci v Mali zahájili na konci roku 2012, první čeští vojáci se do země vydali už v březnu následujícího roku.

Francouzská strana si podle českého velvyslance všímá i aktuálního rozhodnutí české vlády otevřít velvyslanectví v malijském hlavním městě Bamaku. Na zastupitelském úřadě, který by měl začít pracovat od ledna, mají působit tři lidé vyslaní z Česka a dva místní pracovníci spolu s dvoučlennou ochrankou.

Ambasádu by měl v první fázi vést chargé d’affaires, v polovině roku 2020 by česká diplomacie měla posoudit činnost zastupitelského úřadu a případně povýšit zastoupení na úroveň velvyslanectví.

V takovém případě by česká ambasáda převzala působnost pro celý region zvaný G5 Sahel, do kterého patří Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Čad a Niger. Ve všech těchto zemích má nyní Česko pouze honorární konzuláty.

„(Francouzi) vnímají, že o region máme zájem a že tam můžeme spolupracovat,“ podotkl Drulák.