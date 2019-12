Francouzi pokračují ve stávce. Vláda odborům neustoupí, řekl ministr vnitra

Paříž Ve Francii dál pokračuje stávka v dopravě, kterou odbory zahájily už začátkem prosince kvůli vládou navrhované reformě důchodů. V Paříži v pondělí cestující zažívají drobné zlepšení, protože zavřené jsou pouze dvě z šestnácti linek metra, zatímco ještě v pátek nejezdilo pět linek, uvedla agentura AP.

Testem pro město bude provozně náročná silvestrovská noc, vláda nicméně nehodlá odborům ustoupit, zdůraznil v pondělí ministr vnitra Christophe Castaner.

Odboráři kvůli reformě penzí stávkují už 26. den a protestní akci zřejmě hned tak nepřeruší. Už na Nový rok tak stávka vyrovná historický rekord nejdelšího protestu ve francouzské historii, který na přelomu let 1986 a 1987 trval 28 dní. Vláda zatím za navrhovanými změnami důchodového systému stojí. Ministr Castaner řekl, že podle něj reformu chce i veřejnost. Stávka a změny důchodů budou podle všeho jedním z hlavních témat úterního novoročního projevu prezidenta Emmanuela Macrona.

Kvůli stávce je ve Francii vážně narušena dálková železniční doprava, velké výpadky a zpoždění zažívají i cestující na příměstských linkách. V některých dnech na trať nevyjede až polovina pravidelných spojů.

Cílem vládní reformy je zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze sice má nadále být věk 62 let, prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.