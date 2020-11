Francouzi protestují proti návrhu zákona o bezpečnosti. Podle kritiků naruší právo na informace

Paříž V sedmdesáti francouzských městech se v sobotu tisíce občanů vydaly na pochod na protest proti návrhu kontroverzního zákona o globální bezpečnosti. Na jeho základě by hrozilo vězení lidem, kteří by zveřejnili fotografie policistů s úmyslem ublížit jim. Podle kritiků by však nařízení narušilo svobodu tisku a právo občanů na informace, píší francouzská média. Minulou sobotu se protestů se stejným motivem účastnilo na 22 000 lidí, píše server BFMTV.

Pochod v Paříži začal ve 14:00, shromáždění se přitom konala již v dopoledních hodinách v Rennes, v Lille nebo v Montpellier, kde se podle prefektury sešlo 3800 osob, pořadatelé tvrdí, že se dostavilo 5000 lidí. Účastníci pochodu v Paříži sdílejí na Twitteru videa přímo z ulic hlavního města.

France - Paris.

March against security law! #BlackLivesMatter#MarcheDesLibertes#StopLoiSecuriteGlobale #StopGlobalSecurityLaw#StopPoliceBrutality pic.twitter.com/ruuvGGTFcH — CND Global (@cnd_global) November 28, 2020 Svůj nesouhlas s připravenou normou přišel mezi protestující vyjádřit tajemník Socialistické strany Olivier Faure. Ministr vnitra „Gérald Darmanin jen přilévá olej do ohně; to on, postavil Francouze proti sobě,“ řekl Faure v rozhovoru se stanicí BFMTV. Ministr Darmanin ani prezident Emmanuel Macron se k protestům zatím nevyjádřili. Francouzská vláda tvrdí, že zákonem, za jehož porušení by hrozilo vězení až jeden rok a pokuta 45 000 eur (1,2 milionu Kč), zamýšlí chránit příslušníky policejních sborů, kteří obzvlášť v on-line prostředí čelí výhrůžkám. Odpůrci se ale obávají, že opatření by mohlo postihnout novináře a další osoby, které policisty natáčejí nebo fotografují při práci. Francie žádá po technologických firmách z USA miliony eur za digitální daň

Reakce veřejnosti se vystupňovaly po dvou incidentech z tohoto týdne. V pondělí policie vyklidila tábor migrantů v centru Paříže, přičemž některá francouzská média označila postup policistů na místě za brutální. Ve čtvrtek večer se na veřejnost dostaly záběry, jak tři policisté fyzicky napadli a častovali rasistickými urážkami hudebního producenta černé pleti, zatímco v oficiálním záznamu policisté střet popsali velmi odlišně. V obou případech sehrály obrazové záznamy velkou úlohu. Útok policistů prezident Emmanuel Macron označil za ostudu pro Francii.