Francouzi se ve Středomoří nalodili na tanker ruské stínové flotily

Autor: ,
  13:29
Francouzské námořnictvo se ráno ve Středomoří nalodilo na loď patřící do ruské stínové flotily, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že ropný tanker, který se na plavbu vydal z ruského Murmansku, plul pod vlajkou Mosambiku.

„Válka v Íránu neodradí Francii od její podpory Ukrajině, kde ruská válečná agrese pokračuje,“ uvedl Macron.

Francie obsadila ve Středomoří tanker Deyna, který považuje za loď ruské stínové flotily. (20. března 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9. března 2026)
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. (22. ledna 2026)
9 fotografií

Poznamenal, že lodě, jako je dnes zabavené plavidlo, financují ruské válečné úsilí. „Nebudeme nečinně přihlížet,“ dodal.

Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily, jak se označují zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.

Evropské země dlouho nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat, v posledních měsících ale několik takových plavidel obsadily.

Na nezbytnost důsledného zabavování lodí ruské stínové flotily dlouhodobě upozorňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Několik tankerů v posledních měsících rovněž čelilo útokům bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Je pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, řekl Metnar. Svolává krizový štáb

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám...

Francouzi se ve Středomoří nalodili na tanker ruské stínové flotily

Francie obsadila ve Středomoří tanker Deyna, který považuje za loď ruské...

„Ruský zákon v Česku?“ Zahraniční média reagují na návrh vlády o neziskovkách

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...

Pohled Zdeňka Lukeše

Secesní nádhera i suchopárný klasicismus. Sakař je výrazná tvář pražské architektury

Nejvýraznější karlínskou stavbou architekta Josefa Sakaře je škola na Lyčkově...

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Králíček končí jako vládní zmocněnec. Post nejde skloubit s prací poslance, uvedl

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Robert Králíček...

Názor

Zákon o „zahraničních agentech“: Rajchlův klacek, který může zlomit Babišovi ruku

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Policie eviduje 17 úmrtí v souvislosti s kratomem. Jeho prodej je v ČR stále legální

Kvůli zařazení mezi psychomodulační látky mohou kratom od listopadu 2025...

Čech odjel bojovat na Donbas, dostal podmínku. Byla to chyba, kál se u soudu

Obžalovaný Miloš Ouřecký u Městského soudu v Praze v kauze proruské...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pentagon chce biliony na boj s Íránem. Biden dal všechno Ukrajině, stěžuje si

Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026)

Prezident podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard. Příští můžu vetovat, varoval

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference v Rize. (10. března 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.