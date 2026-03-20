„Válka v Íránu neodradí Francii od její podpory Ukrajině, kde ruská válečná agrese pokračuje,“ uvedl Macron.
Poznamenal, že lodě, jako je dnes zabavené plavidlo, financují ruské válečné úsilí. „Nebudeme nečinně přihlížet,“ dodal.
Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily, jak se označují zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.
Evropské země dlouho nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat, v posledních měsících ale několik takových plavidel obsadily.
Na nezbytnost důsledného zabavování lodí ruské stínové flotily dlouhodobě upozorňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Několik tankerů v posledních měsících rovněž čelilo útokům bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.