Francouzi zadrželi u Sicílie ruský tanker. Ukázka odhodlání, říká Macron

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  12:53aktualizováno  12:53
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Francie v úterý zadržela u Sicílie ropný tanker Deliver spojovaný s takzvanou ruskou stínovou flotilou, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zásah označil za ukázku odhodlání vymáhat protiruské sankce a zabránit Moskvě financovat její útočnou válku proti Ukrajině.

„Neumožníme stínové flotile obcházet sankce,“ napsal Macron. Poznamenal, že Francie bude v tomto úsilí pokračovat, aby tak Rusku zvýšila náklady na vedení války, což by mohlo Moskvu donutit boje zastavit a uzavřít mírovou dohodu.

Britské komando obsadilo v kanálu La Manche tanker ruské stínové flotily. (14. června 2026)
Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku ruský tanker Tagor. (1. června 2026)
Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku ruský tanker Tagor. (1. června 2026)
Francouzské vojenské síly zadržely v Atlantském oceánu ropný tanker Tagor
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Macron poznamenal, že francouzská akce se odehrála jen krátce poté, co se britské síly v polovině června v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru Smyrtos, který byl rovněž součástí ruské stínové flotily.

Kreml uvedl, že prověří všechny právní možnosti a jejich plné nasazení pro případ, že by ruská ropa z tankeru byla použita k financování Ukrajiny. Deník The Daily Telegraph uvedl, že britská vláda by mohla 100 tisíc tun ropy z tankeru Smyrtos prodat v aukci.

Stínovou flotilu tvoří převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává vedle otázek o porušování sankcí také obavy z ekologických následků v případě havárie. Británie a Evropská unie zařadily na sankční seznam stovky takových plavidel.

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