„Neumožníme stínové flotile obcházet sankce,“ napsal Macron. Poznamenal, že Francie bude v tomto úsilí pokračovat, aby tak Rusku zvýšila náklady na vedení války, což by mohlo Moskvu donutit boje zastavit a uzavřít mírovou dohodu.
Macron poznamenal, že francouzská akce se odehrála jen krátce poté, co se britské síly v polovině června v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru Smyrtos, který byl rovněž součástí ruské stínové flotily.
Kreml uvedl, že prověří všechny právní možnosti a jejich plné nasazení pro případ, že by ruská ropa z tankeru byla použita k financování Ukrajiny. Deník The Daily Telegraph uvedl, že britská vláda by mohla 100 tisíc tun ropy z tankeru Smyrtos prodat v aukci.
Stínovou flotilu tvoří převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává vedle otázek o porušování sankcí také obavy z ekologických následků v případě havárie. Británie a Evropská unie zařadily na sankční seznam stovky takových plavidel.