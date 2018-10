Francouzská policie dopadla ‚krále útěků‘. Naposled z věznice uprchl vrtulníkem

PAŘÍŽ Francouzská policie ve středu v noci dopadla nejhledanějšího zločince v zemi, po němž od jeho červencového útěku z vězení pátraly tisíce policistů. Lupič Redoine Faid, který má na kontě několik přepadení pancéřových vozů s penězi stejně jako útěků z trestnice, padl do rukou policie ve městečku Creil severně od Paříže. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na policejní zdroje.

Faidův spektakulární útěk z věznice u obce Réau jihovýchodně od metropole vzbudil v létě zájem celé Francie i vyšetřování možného pochybení zaměstnanců věznice. Odsouzenému lupiči se podařilo prchnout s pomocí vrtulníku, který k vězení vzlétl s nejméně třemi ozbrojenými komplici z pařížského letiště Le Bourget. Později byl stroj nalezen ohořelý asi 60 kilometrů od trestnice na severovýchodním pařížském předměstí Gonesse, které leži nedaleko Creilu.



Policie měla od té doby několik oznámení od lidí, kteří Faida v této oblasti viděli, dopadnout jej však dokázala až po třech měsících.

Šestačtyřicetiletý syn alžírského imigranta známý pod přezdívkou „král útěků“ byl za své skutky odsouzen již několikrát, vždy se ale dokázal z vězení dostat. Letos v dubnu dostal 25 let za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka. Loni mu soud vyměřil deset let za jeden z jeho útěků a 18 let za útok na vůz převážející peníze.

Velkou pozornost vzbudil již způsobem, kterým se v roce 2013 dostal z věznice Lille-Séquedin na severu Francie. Při útěku vyhodil Faid do povětří pět vězeňských dveří a za rukojmí vzal čtyři dozorce. Unikl vozem, který mu přistavili komplicové. Dopaden byl po půldruhém měsíci.