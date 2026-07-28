Místo klimatizace kokain. Policie ve Francii objevila 165 kilogramů drogy v kamionu

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  20:46aktualizováno  20:46
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Francouzští policisté náhodně nalezli téměř 165 kilogramů kokainu v kamionu s nizozemskou poznávací značkou. Pozornost celníků upoutala ve vlnu veder nefunkční klimatizace. Pokusili se ji otevřít – místo závady však objevili schovaný žlutý pytel.

Celní policisté zastavili vozidlo řízené španělským řidičem před jedenácti dny, kdy ve Francii vrcholila vlna veder, na dálnici mezi městy Beaune a Châlon-sur-Saône, uvedla policie v úterním prohlášení.

Náklad, který tvořily palety s kořením a lahve s ovocnými džusy, byl v pořádku. Ale pak jejich pozornost upoutala závada na klimatizačním systému.

Pokusili se ho otevřít a uvnitř zahlédli schovaný žlutý pytel. Po rozmontování celého klimatizačního systému narazili na speciálně vytvořený úkryt, v němž byly balíčky s kokainem. Řidič zůstává ve vazbě a při policejním výslechu odmítl vypovídat.

V roce 2025 zabavili policisté a celníci na území Francie téměř 109 tun omamných látek v odhadované hodnotě bezmála 2,2 miliardy eur (téměř 53,2 miliardy korun), z čehož více než 1,5 miliardy eur připadalo na kokain, dodala AFP.

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