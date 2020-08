Francouzská policie vyšetřuje sérii brutálních útoků na koně, nevylučuje ani rituální znetvořování

Paříž Policie ve Francii se snaží vyřešit sérií brutálních útoků na koně a poníky, které se staly na pastvinách na různých místech země. Podle agentury AP není vyloučeno, že jde o rituální znetvořování těchto zvířat. Ministerstvo zemědělství uvádí, že je takových případů asi 30, mnoho z nich se stalo letos v létě.

Jeden útok úřady zaregistrovaly už v únoru, napsal magazín Le Point. Pachatel či pachatelé způsobují koním řezné rány, někdy i horší poranění. Nejčastěji jim uříznou ucho - obvykle pravé. To podle AP připomíná trofej, kterou si matador bere v aréně ze zabitého býka.



„Nevylučujeme nic,“ řekl v pátek ve FranceInfo ministr zemědělství Julien Denormandie, než odjel do jezdeckého klubu v departementu Saône-et-Loire na východě Francie, kde se kůň o den dříve stal terčem útoku. „Uši jsou odříznuty, oči odstraněny a koně nechají vykrvácet,“ popsal ministr, jak trýznitel postupuje. „Děláme vše pro to, abychom tento teror ukončili,“ dodal.



Policie v Auxerre v Burgundsku tento týden sestavila a zveřejnila portrét možného pachatele, když se jeden muž dostal do potyčky se dvěma útočníky ve svém útulku pro zvířata. „Nebál jsem se pouštět koně na pastvinu, ale teď mám strach,“ řekl Nicolas Demajean, kterému patří útulek nazvaný Ranč naděje. V pondělí ho na to, že se něco děje, upozornilo kvičení prasat. Při bitce s útočníky s noži ho jeden z nich zranil na paži, zatímco druhý řezal do boků dva poníky.

Demajean říká, že se uzdravují, ale prodělali trauma. Muži uprchli v autě. Následujícího dne útočník nebo útočníci nechali vykrvácet poníka jinde ve Francii. V jiném případě odstranili orgány z těla koně a při brutálním útoku uhynul v červnu oslík, který byl podle médií na loňském vánočním trhu v Paříži.

Agentura AP také píše, že ve Francii kolují teorie, že může jít o morbidní rituál neznámého kultu nebo o nechutnou „výzvu“ odstartovanou v sociálních médiích. Takové činy zřejmě není možné provést bez solidních znalostí anatomie těla koně.

„Všichni se bojíme,“ přiznává Véronique Dupinová z jednoho jezdeckého klubu v departementu Yvelines západně od Paříže. Klub už loni nechal nainstalovat kamery a někteří jeho členové každou noc u koní přespávají. „Přesto nejsme v klidu,“ říká a připomíná, jak zranitelní mohou koně být. „Jsou sice velcí, ale jsou jako jehňátka,“ říká.