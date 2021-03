Vakcínu AstraZeneca mohou ve Francii dostávat i lidé starší 65 let. Zásadně snižuje riziko hospitalizace

Paříž Francouzská vláda upravuje svá doporučení ohledně vakcíny na covid od firmy AstraZeneca, kterou nyní mohou dostávat i obyvatelé ve věkové kategorii 65 až 75 let. V pondělí večer to oznámil francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran. Zpravodajský web BBC zároveň informoval, že zmíněná očkovací látka podle nové britské analýzy u osob starších 80 let dramaticky snižuje riziko hospitalizace s covidem-19.

V některých evropských zemích včetně Německa vakcínu od AstraZeneky stále nedoporučují podávat lidem starším 65 let, kvůli tomu, že data z klinických testů se týkala především efektivity v nižších věkových kategoriích. Původně se takto vyjádřil i francouzský zdravotnický úřad HAS, nyní ale vláda doporučení rozšířila.

Sasko dodá Česku 15 tisíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Budou pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary Vakcínou britské farmaceutické společnosti se nově mohou nechat naočkovat obyvatelé Francie „starší 50 let, včetně těch od 65 do 75 let“, citoval Vérana deník Le Monde. Podle ministra zdravotnictví je přípravek vhodný i pro seniory s dlouhodobými zdravotními problémy. „Pro lidi, kterým je 75 let a více, jsou tady stále (vakcíny výrobců) Pfizer a Moderna,“ dodal Véran. AstraZeneca doručí ve druhém čtvrtletí do Evropské unie méně než polovinu slíbených dávek vakcíny Nasazení britské vakcíny schválila Evropská léková agentura (EMA) na konci ledna s tím, že ji mohou dostávat všichni dospělí. Členské země Evropské unie nicméně mohou užívání omezovat podle vlastního uvážení a řada z nich se na přelomu ledna a února rozhodla seniorům látku AstraZeneky nepodávat. Česká republika mezi tyto země nepatří. Podobně jako v dalších evropských státech se ale i v ČR objevují případy, kdy se pacienti britské očkovací látce vyhýbají kvůli obavám z vedlejších účinků a pochybnostem o účinnosti. Analytici ovšem upozorňují, že odhady o efektivitě z různých klinických studií nelze jednoduše srovnávat a že informace o účinnosti proti mutacím koronaviru mohou být zavádějící. BBC podotýká, že při testování „oxfordské“ vakcíny nikoho z naočkovaných nepostihl covid-19 s těžkým průběhem. AstraZeneca prodala svůj podíl ve firmě Moderna za více než miliardu dolarů O její vysoké účinnosti u starších pacientů svědčí čerstvá analýza anglického úřadu pro veřejné zdraví PHE, která zatím neprošla recenzním řízením. Jediná dávka vakcíny od AstraZeneky nebo té vyvinuté ve spolupráci Pfizeru a BioNTech podle studie snižuje u lidí starších 80 let pravděpodobnost hospitalizace s covidem-19 o více než 80 procent. Závěry vycházejí z pozorování pacientů, kteří vakcíny dostali mimo klinické testy. Experti britské vlády výsledky přivítali, zdůrazňovali však, že pro maximální ochranu jsou nutná dvě očkování. Pochybnosti o účinnosti vakcín se v pondělí snažil mírnit i francouzský ministr zdravotnictví. Úřad HAS podle Vérana bere „všechny vakcíny, kterými ve Francii disponujeme, AstraZeneca, Pfizer a Moderna“, jako „pozoruhodně“ účinné.