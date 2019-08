Francouzský expert se ‚vloupal‘ do moskevského hlasovacího systému. Za odměnu získá milion rublů

Moskva Francouzský expert, který odhalil slabiny v systému elektronického hlasování v Moskvě, získá odměnu ve výši jednoho milionu rublů (asi 350 000 Kč). Uvedl to šéfredaktor nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov, který současně vede štáb pozorovatelů voleb.

Ruská média o experimentu informovala ve stylu „francouzský hacker se vloupal do volebního systému a stal se milionářem“. Venediktov tyto titulky uvedl na pravou míru: „Nevloupal se, ale ukázal slabiny, kterými by hackeři mohli do systému proniknout. Ale nikdo nepronikl, za což mu děkujeme. Pošleme mu milion rublů na účet ve Francii,“ řekl Venediktov portálu RBK.



Při zářijových volbách do moskevského sněmu mají elektronické hlasování experimentálně vyzkoušet voliči ve třech ze 45 volebních obvodů v ruském hlavním městě. Moskevské úřady ujišťovaly, že systém je naprosto bezpečný, ale tento měsíc jej vyzkoušel francouzský expert Pierrick Gaudry a zjistil, že použitým způsobem šifrování lze proniknout už za 20 minut. Experti moskevské radnice následně způsob šifrování zlepšili.