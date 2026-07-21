Francouzský parlament návrh zákona definitivně schválil poté, co ho odpoledne podpořil i Senát. Zavedení tohoto opatření sliboval prezident Emmanuel Macron a podle agentury AFP jde o jeden z klíčových kroků na sklonku jeho druhého funkčního období. V prezidentských volbách v dubnu příštího roku se už Macron o další mandát ucházet nemůže.
Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců.
Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systémů ověřování věku. Zahrnuje i zákaz mobilních telefonů na středních školách.
Podobná pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích v současnosti připravuje zhruba desítka evropských zemí, včetně Španělska a Dánska.
V Česku se letos pro zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let vyslovili prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Řada členských států EU přitom volá po jednotném evropském přístupu k celé problematice.
Podle francouzských úřadů tráví každý druhý teenager na chytrém telefonu dvě až pět hodin denně. Prosincová statistika uvádí, že chytré telefony k přístupu na internet denně používá zhruba 90 procent dětí ve věku 12 až 17 let, přičemž 58 procent z nich je využívá i k přístupu na sociální sítě.
Zpráva zároveň upozornila na řadu škodlivých dopadů užívání sociálních sítí – mimo jiné na snížené sebevědomí dětí a jejich zvýšené vystavení obsahu spojenému s rizikovým chováním, jako je sebepoškozování, užívání drog nebo sebevražedné jednání.