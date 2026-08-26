Hmyz, který se do Frankfurtu zřejmě dostal v červenci v nákladním prostoru některého z letadel z regionu postiženého malárií, infikoval šest zaměstnanců největšího německého letiště. Pět z nich zůstává v péči lékařů.
Frankfurtský zdravotní úřad uvedl, že takzvaná letištní malárie je výjimečnou cestou přenosu infekční choroby mimo oblasti, kde se nemoc běžně vyskytuje.
Letiště kvůli situaci nastražilo pasti na komáry. Odchycení komáři budou nyní zkoumáni v laboratoři.
Malárie je parazitární onemocnění přenášené samičkou komára rodu Anopheles. Vyskytuje se především v tropické a subtropické Africe, dále ve Střední a Jižní Americe a v některých částech Asie a Tichomoří.
Prvními projevy nákazy jsou horečka, bolesti hlavy a zimnice. Pokud se nemocnému nedostane včasné léčby, může zemřít, další lidi ale nakazit nemůže. Malárie si každoročně zejména v rozvojovém světě vyžádá stovky tisíc obětí.