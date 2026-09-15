Tlak na Merze roste. Kancléř ruší svou cestu na Valné shromáždění OSN

„Kancléř příští týden oproti plánům neodcestuje do New Yorku, protože je nutné, aby byl přítomen v Berlíně,“ uvedly zdroje agentury DPA. Začátkem tohoto měsíce AfD poprvé vyhrála regionální volby v některé z německých spolkových zemí.
Jasně zvítězila v Sasku-Anhaltsku, naopak Merzova Křesťanskodemokratická unie (CDU) v tomto regionu zaznamenala svůj doposud nejhorší výsledek. Očekává se, že AfD zvítězí i v nedělních volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku a že výsledky CDU budou mizerné.
Volby se v neděli konají také v Berlíně, kde by AfD mohla dostat kolem 18 procent hlasů a svůj výsledek z voleb v roce 2023 tak zdvojnásobit. CDU se v průzkumech před berlínským hlasováním přetahuje o první příčku s radikálně levicovou stranou Levice.
Příští pondělí se na jednání sejdou špičky CDU, ve středu pak zasedne frakce CDU a její sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) ve Spolkovém sněmu, píše DPA.
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7. září 2026