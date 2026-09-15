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Tlak na Merze roste. Kancléř ruší svou cestu na Valné shromáždění OSN

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  20:19aktualizováno  20:19
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Německý kancléř Friedrich Merz během debaty o rozpočtu ve Spolkovém sněmu (9....

Německý kancléř Friedrich Merz během debaty o rozpočtu ve Spolkovém sněmu (9. září 2026) | foto: AP

Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová a volební lídr strany v Sasku-Anahltsku...
Německý kancléř Friedrich Merz hovoří s médii při příjezdu na summit EU v...
Německý kancléř Friedrich Merz během debaty o rozpočtu ve Spolkovém sněmu (9....
Německý kancléř Friedrich Merz během debaty o rozpočtu ve Spolkovém sněmu (9....
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Německý kancléř Friedrich Merz ruší cestu na Valné shromáždění OSN. Šéf spolkové vlády měl do New Yorku letět příští týden, ale je pod stále větším politickým tlakem po nedávném historickém volebním úspěchu antiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

„Kancléř příští týden oproti plánům neodcestuje do New Yorku, protože je nutné, aby byl přítomen v Berlíně,“ uvedly zdroje agentury DPA. Začátkem tohoto měsíce AfD poprvé vyhrála regionální volby v některé z německých spolkových zemí.

Jasně zvítězila v Sasku-Anhaltsku, naopak Merzova Křesťanskodemokratická unie (CDU) v tomto regionu zaznamenala svůj doposud nejhorší výsledek. Očekává se, že AfD zvítězí i v nedělních volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku a že výsledky CDU budou mizerné.

Volby se v neděli konají také v Berlíně, kde by AfD mohla dostat kolem 18 procent hlasů a svůj výsledek z voleb v roce 2023 tak zdvojnásobit. CDU se v průzkumech před berlínským hlasováním přetahuje o první příčku s radikálně levicovou stranou Levice.

Příští pondělí se na jednání sejdou špičky CDU, ve středu pak zasedne frakce CDU a její sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) ve Spolkovém sněmu, píše DPA.

7. září 2026
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