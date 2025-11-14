Zabránili jsme atentátu na vysoce postaveného ruského činitele, tvrdí FSB

  10:28aktualizováno  10:28
Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zabránila atentátu na jednoho z vysoce postavených činitelů země. Údajní atentátníci se podle tvrzení FSB chystali vyhodit do povětří nejmenovaného činitele při jeho návštěvě Trojekurovského hřbitova v Moskvě. FSB ze zosnování útoku viní ukrajinské zpravodajské služby. Kyjev se k tomu nevyjádřil.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na koho se údajný atentát chystal, FSB nespecifikovala. Viní ale ukrajinské zpravodajské služby z toho, že za tímto účelem naverbovaly „migranta ze Střední Asie, dva na drogách závislé a už dříve souzené ruské občany a (jednoho) obyvatele Kyjeva, kterého ruské orgány hledají za vraždu a obchod se zbraněmi.“ Migrant a Rusové byli zadrženi v Moskvě, píše agentura Interfax.

FSB dále uvedla, že má informace o podobných zločinech chystaných v dalších ruských regionech.

„Byla zabavena komunikační zařízení obsahující korespondenci mezi zadrženými a pracovníkem ukrajinských speciálních služeb na (platformách) WhatsApp a Signal, potvrzující přípravu atentátu, a také kamera zamaskovaná ve váze s květinami s možností dálkového ovládání a přenosu dat do zahraničí, která byla použita při přípravě sabotážního teroristického činu,“ uvedla FSB.

Rusko už čtvrtým rokem vede proti Ukrajině válku a podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.

Od začátku ruské invaze do sousední země se na okupované části Ukrajiny i v samotném Rusku odehrála série atentátů, které jsou připisované ukrajinským tajným službám.

