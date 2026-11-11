Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusové oznámili zadržení dvou polských agentů, měli škodit v Kaliningradu

Autor: ,
  7:42aktualizováno  8:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ruská tajná služba FSB oznámila zadržení dvou agentů polských zpravodajských služeb, které viní ze špionáže - konkrétně ze shromažďování informací o vojenských objektech a sociálně-ekonomické situaci v ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi polským a litevským územím.

Napsala to ve středu ráno agentura Interfax. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór řekl portálu Interia, že Varšava tvrzení Ruska ověřuje, a vyzval k obezřetnosti vůči informacím FSB.

„Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruské federace odhalila a zneškodnila síť zpravodajských služeb Polské republiky, která působila na území Kaliningradské oblasti,“ uvedlo oddělení pro styk s veřejností ruské tajné služby.

Ta podle Interfaxu tvrdí, že zadržela dva agenty s vazbami na vojenskou zpravodajskou službu polského ministerstva obrany a na polskou kontrarozvědku ABW, kteří shromažďovali a předávali informaci o regionu. Dvojici podle ní vyšetřuje na základě podezření ze špionáže a umístila ji do vazby.

Dalším lidem - sedmi občanům Polska a třem občanům Ruska, kteří byli v kontaktu s polskými zpravodajskými službami, byla přednesena oficiální varování ohledně nepřípustnosti jednání, které vytváří podmínky pro spáchání trestných činů vlastizrady, tajné spolupráce s cizím státem a špionáže, píše dále Interfax. Agentura dodala, že těmto Polákům Moskva na dlouhou dobu zakázala vstup do země.

„Rusko má povinnost, existuje dvoustranná dohoda, nás formálně vyrozumět o zadržení polských občanů, pokud je to pravda,“ řekl v reakci na prohlášení FSB Wewiór. Ruská tajná služba své oznámení zveřejnila v den polského Dne nezávislosti, podotkl nezávislý server Meduza.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.