Napsala to ve středu ráno agentura Interfax. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór řekl portálu Interia, že Varšava tvrzení Ruska ověřuje, a vyzval k obezřetnosti vůči informacím FSB.
„Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruské federace odhalila a zneškodnila síť zpravodajských služeb Polské republiky, která působila na území Kaliningradské oblasti,“ uvedlo oddělení pro styk s veřejností ruské tajné služby.
Ta podle Interfaxu tvrdí, že zadržela dva agenty s vazbami na vojenskou zpravodajskou službu polského ministerstva obrany a na polskou kontrarozvědku ABW, kteří shromažďovali a předávali informaci o regionu. Dvojici podle ní vyšetřuje na základě podezření ze špionáže a umístila ji do vazby.
Dalším lidem - sedmi občanům Polska a třem občanům Ruska, kteří byli v kontaktu s polskými zpravodajskými službami, byla přednesena oficiální varování ohledně nepřípustnosti jednání, které vytváří podmínky pro spáchání trestných činů vlastizrady, tajné spolupráce s cizím státem a špionáže, píše dále Interfax. Agentura dodala, že těmto Polákům Moskva na dlouhou dobu zakázala vstup do země.
„Rusko má povinnost, existuje dvoustranná dohoda, nás formálně vyrozumět o zadržení polských občanů, pokud je to pravda,“ řekl v reakci na prohlášení FSB Wewiór. Ruská tajná služba své oznámení zveřejnila v den polského Dne nezávislosti, podotkl nezávislý server Meduza.