‚Funkční koalici stejně nikdo nedokáže sestavit.‘ Netanjahu se pokouší o nemožné, většinu zajištěnu ale nemá

TEL AVIV / PRAHA Izraelský prezident Rivlin pověřil stávajícího premiéra Netanjahua sestavením kabinetu po dalších nerozhodných volbách. „Bibi“ však většinu zajištěnu nemá a jeho pozici navíc komplikuje probíhající soud.

„Když jsem byl před sedmi lety zvolen, ani ve snu mě nenapadlo, že budu někoho pověřovat sestavením nové vlády pětkrát,“ postěžoval si v úterý izraelský prezident Reuven Rivlin na nestabilitu tamější politické scény a vyjádřil své silné přesvědčení, že „funkční koalici stejně nikdo nedokáže sestavit“.



Málokdy vídaný pesimismus hlavy státu odráží výsledky parlamentních voleb, které se v Izraeli konaly 23. března. Bylo to sice již čtvrté předčasné hlasování během necelých dvou let, velkou změnu však nepřineslo. Většinu na velmi roztříštěné politické scéně nezískal ani tábor podporovatelů současného předsedy vlády Benjamina „Bibiho“ Netanjahua, ani protinetanjahuovská opozice.

Podpora poslanců nového Knesetu (izraelského parlamentu) ve prospěch úřadujícího premiéra Netanjahua a proti němu se přes Velikonoce ustálila na poměru 52 : 45. Problém je v tom, že Netanjahuovi ani dvaapadesát nestačí. Pro alespoň těsně většinovou vládu je potřeba podpory nejméně 61 hlasů (Kneset má 120 členů).

„Bibiho“ tak sice může těšit prezidentovo pověření, nicméně jeho aktuální pozice skutečně připomíná „mission impossible“. Netanjahuova snaha dát dohromady většinu narazila v minulých dnech na kategorické „ne“ ze strany jednoho z koaličních spojenců Likudu – Náboženské sionistické strany. Ta totiž odmítla spolupráci s menší arabskou stranou Ra’am.

A k premiérovi se otočil zády i šéf pravicové aliance Jamina Naftali Bennett. Právě lídr Jaminy může za pár týdnů sehrát klíčovou roli ve vyšachování Netanjahua z nejvyššího výkonného postu. Pokud totiž premiér během 28 dnů nesežene vládní většinu, může prezident dát druhý pokus jinému politikovi. A tím by mohl být právě Bennett.

Podle izraelských médií se totiž v nesourodém protinetanjahuovském táboře složeném ze středových, pravicových i levicových subjektů zrodil nový plán. Ten počítá s koalicí tvořenou centristickou formací Ješ Atid (ta skončila ve volbách druhá se 17 mandáty), Jaminou a dalšími menšími stranami. O post premiéra by se na rotačním základě podělili Bennett se šéfem Ješ Atidu Jairem Lapidem. A Bennett by údajně měl být dle dohody na řadě první. I k takovému uspořádání by ovšem ještě vedla složitá cesta a celý plán může snadno zkrachovat.

Netanjahuovu vyjednávací pozici navíc ztěžuje i probíhající soudní řízení, v němž premiér čelí závažným obviněním z korupce a zneužití pravomocí. Poslední stání, které se konalo v pondělí 5. dubna, rozplétalo kauzu zpravodajského serveru Walla. Jeho vlastník Šaul Elovič měl ve spolčení s premiérem tlačit na redakci, aby zpravodajství bylo pro Netanjahua příznivé.

Soud se od vyslýchaného někdejšího výkonného šéfa Wally Ilana Ješuy dočkal i velmi konkrétního popisu, jak celé schéma mělo probíhat. „Prostě nám řekli: špatné zprávy o Netanjahuovi rovnou mažte a přednostně zařazujte negativní zpravodajství o jeho protivnících,“ uvedl Ješua s tím, že on a jeho kolegové přezdívali premiérovi „Kim“ podle severokorejského diktátora Kim Čong-una.



Netanjahu měl jako protihodnotu zařídit finanční výhody pro Elovičovu firmu v hodnotě v přepočtu několika miliard korun. Premiér, který musel byl v pondělí u soudu osobně přítomen, obvinění odmítá a včera je opět označil za „hon na čarodějnice“.